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▲日本推生蠔雪糕還要淋蜆湯！你敢挑戰這個奇怪組合嗎（圖／截自居酒屋官網）

▲日本居酒屋推生蠔冰淇淋（圖／截自日本居酒屋官網）

你敢吃「生蠔雪糕」嗎？日本岩手縣一間居酒屋「うみっぷく」（Umippuku）近日推出視覺衝擊滿點的獵奇甜品，將新鮮生蠔直接放在香滑牛奶雪糕上，還建議淋上蜆湯濃汁與少許醬油同吃，挑戰鹹甜交錯的複雜滋味，每杯售600日圓（約新台幣135元）。這款奇特組合在社群媒體上引發瘋傳，網友笑稱「獵奇」、「挑戰味蕾極限」，卻也讓不少人躍躍欲試。岩手縣是日本頂級生蠔產地之一，這間居酒屋選用當地山田灣盛產的新鮮生蠔，置於香滑牛奶雪糕之上，打造出這款讓人又愛又怕的奇特甜品。官方建議食客先嚐原味，感受生蠔的鮮甜與雪糕的奶香交融，再淋上冰涼的蜆湯濃汁，最後加少許醬油提味，享受層層遞進的複雜鮮味。這款打卡甜品也間接為岩手縣的生蠔文化打響知名度。趁著話題發酵，不妨一起認識生蠔的驚人營養價值。根據香港食安中心及福州市疾管中心資料，每100克生蠔的熱量僅57大卡，與一顆蘋果相當；脂肪含量僅1.5克，比雞胸肉還低；蛋白質則高達10.9克，媲美雞蛋，是名副其實的低脂高蛋白食物。生蠔最讓人驚豔的是鋅含量，每100克高達71.2毫克，遠遠超過牛柳的4.73毫克與豬肝的3.68毫克，堪稱食物界補鋅冠軍。鋅對免疫功能、生長發育、生殖健康與味覺正常都至關重要。不過，成年人對鋅的每日可耐受最高攝取量為40毫克，長期過量補鋅反而會干擾其他礦物質吸收。一般建議每次吃1至2顆即可，偶爾大吃一頓影響不大，但不建議天天狂吃。此外，生蠔也是鐵、硒、鉀的優質來源，三顆生蠔幾乎就能滿足成年人一天的硒需求，對預防貧血、控制血壓都有幫助。雖然生食生蠔口感鮮嫩，但安全隱患不容忽視。生蠔是濾食性生物，容易富集水域中的諾如病毒、創傷弧菌、沙門氏菌等病原體，引發急性腸胃炎甚至更嚴重的後果。曾有案例報告，一名50歲男子吃完生蠔後隔天發燒、血壓驟降、意識模糊，送醫後確認感染創傷弧菌，引發敗血性休克及急性腎衰竭，需緊急洗腎。對於肝硬化、慢性腎病、糖尿病、癌症患者或免疫力較弱的人而言，創傷弧菌可能快速入侵血液，危及生命，這類族群務必避免生食生蠔。比起燒烤或水煮，蒸煮是保留生蠔營養最推薦的烹調方式。水沸後帶殼蒸8分鐘，生蠔中心溫度可達96.1°C；蒸10分鐘則可達99.9°C，能有效殺滅大部分致病菌，安全又美味。建議最少蒸足8分鐘，才能確保食用安全。