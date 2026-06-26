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▲官方會在今年下半年陸續釋出《Kpop 獵魔女團》全球巡演的資訊。（圖／翻攝自Netflix）

▲《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉抱走第98屆奧斯卡最佳原創歌曲，女主唱EJAE當時上台領獎，驚訝表情全寫在臉上。（圖／美聯社）

Netflix原創動畫電影《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）叫好又叫座，魅力席捲全球，日前，官方正式宣布啟動以電影本身為概念的全球巡迴演唱會計畫，預計將於2027年展開，至於在哪些城市舉辦、開唱日期及售票等資訊，會在今年下半年陸續公布。關於《Kpop 獵魔女團》世界巡迴演唱會的形式，Netflix官方透露，他們將聯手知名演唱會主辦公司AEG Presents，把電影中的人氣歌曲、K-pop表演甚至動作場面等重要元素搬上實體舞台，以現場的形式重現，屆時將在亞洲、歐洲與北美等主要城市演出。《Kpop 獵魔女團》為一部將韓國流行音樂與奇幻惡魔獵人題材結合的音樂動畫電影，劇情講述虛擬人氣女團HUNTR/X除了是光鮮亮麗的偶像外，私底下更是一支戰鬥力強大的惡魔獵人小隊，成員們白天作為練習生，晚上則用音樂和超能力對抗威脅世界的惡魔，在追逐音樂夢想的同時拯救世界。該片去年6月20日在全球上線，掀起巨大的現象級熱潮，電影和主題曲〈Golden〉橫掃各大影視與動畫獎項，如榮獲第98屆奧斯卡金像獎最佳動畫片與最佳原創歌曲、第83屆金球獎最佳動畫長片和最佳原創歌曲，以及第68屆葛萊美獎最佳視覺媒體歌曲，創下K-pop歷史上首次獲得葛萊美獎的紀錄。