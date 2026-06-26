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國民黨立委洪孟楷力推「鞭刑公投」提案，但黨中央今（26）日卻踩煞車，表示該案仍須凝聚更多社會共識，並非現階段優先推動的公投項目。消息一出，讓洪孟楷直呼「我真的沒辦法理解」，黨內不少立委也坦言傻眼、難以接受。據《NOWNEWS今日新聞》了解，黨中央有3大理由反對，包括鞭刑是退步立法，法界認同者不多；本質上牽涉人權議題，「本就不可透過公投處理」，否則未來是否連化學去勢等議題都可能被搬上公投；且恐衝擊年底選情，即使是台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，也不一定會支持。據了解，黨中央踩煞車「鞭刑公投」，引發藍委群起激憤，黨團幹部也證實，事前並沒有詳細溝通，僅告知有違反人權的疑慮。洪孟楷昨下午接到鄭麗文的電話，質疑鞭刑公投有人權問題，也認為對2026選舉有負面影響，同時年輕人支持度不高，不過他在黨團上轉述鄭麗文的說法，隨即遭到現場藍委吐槽，「這種說法跟民進黨有什麼兩樣」，也有年底選將認為「沒有衝擊選情」。不過，《NOWNEWS今日新聞》詢問知曉此事的黨中央人士，他直呼當前最大問題在於，部分立委發動公投提案前並未與黨中央充分溝通，「委員會覺得被突襲，但實際上是事前沒有充分溝通」、「沒有人來找主席溝通」，公投提案茲事體大，必須黨中央及黨團充分協調，「不是個別立委想怎麼推就怎麼推」，尤其若與大選綁在一起，所有候選人都將承擔後座力，「不只是立委，連地方首長都會被綁進來」。他並點名，包含台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等地方首長，是否能接受此類公投綁選舉的政治效應，都將成為黨內必須面對的現實問題。該人士強調，「鞭刑違反人權，這是基本常識，不是民調高就可以推動的事情」，此類議題涉及高度法理與學理討論，必須透過更嚴謹的程序，包括委員會審查與公聽會討論，而非突然拋出交由公投處理。他指出，若當初有循正常程序，先進入立法院委員會討論、召開公聽會，「那還可以慢慢處理」，但現階段突襲式提出，黨中央也難以接受。該人士也提及，國民黨10年前也曾提出相關討論，但僅止於口頭層次，並未進入實質立法或制度推動，「更遑論要進一步推動公投」。且台灣已簽署兩公約，涉及人權保障的制度設計有其國際法框架，「這類政策在現行制度下，完全不可能推動」，民粹立法非常不可思議。