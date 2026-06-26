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貨櫃航運旺季行情持續發酵，上海集裝箱出口運價指數（SCFI）連續第九週走揚，本週上漲117.95點至3239.64點，單週漲幅3.8%。其中，北美線運價漲勢最為突出，市場正觀察船公司預定7月1日啟動、每40呎櫃約1500美元的運價調漲，能否進一步反映在實際成交價格上。根據SCFI最新報價，遠東至美西每40呎櫃運價升至6067美元，較前一週增加384美元，漲幅11.4%；遠東至美東則上漲511美元、來到7,484美元，漲幅8.9%。物流業者指出，旺季備貨需求仍支撐北美航線，尤其美西北岸及美東航線較有機會消化7月的漲價幅度；相較之下，美西南岸雖也有調漲規劃，但實際運價仍須視客戶議價與艙位狀況而定。歐洲相關航線同樣維持漲勢。遠東至歐洲每20呎櫃運價為3342美元，較上週增加184美元、漲幅5.8%；遠東至地中海每20呎櫃運價則上漲406美元至4666美元，單週漲幅9.5%。近洋航線本週則大致持平。