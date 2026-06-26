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▲婁峻碩（右）今與陳華（左）一起出席活動，透露自己非常喜歡梅西，「希望阿根廷這次可以再連霸。」（圖／記者朱永強攝影）

藝人婁峻碩今年3月升格當爸，今（26）日現身信義區「adidas 2026 FIFA 世界盃足球街區」，他特地選穿阿根廷隊客場球衣，致敬偶像梅西。不過，看球時屬於激動派的他，為了怕吵到小孩休息，只能暫時「離家出走」；被問到當奶爸比較累，還是熬夜看世足比較累？婁峻碩笑說：「都有部分的疲憊。」婁峻碩今與陳華一起出席活動，透露自己非常喜歡梅西，「希望阿根廷這次可以再連霸，我自己是梅西粉絲，看到上屆拿冠軍很興奮。」婁峻碩坦言原本以為他準備退休，沒想到這次狀態依舊非常好、更加游刃有餘，希望梅西能再拿一次冠軍。不過，剛升格新手爸爸的他，坦言最近看球都只能關在房間裡，並且「無聲尖叫」，雖然會少了一點氣氛，但看到兒子對他笑，又會瞬間覺得很幸福，覺得犧牲是值得的。此外，為了跟朋友看球賽，婁峻碩也只能暫時「離家出走」。而被問到當奶爸比較累，還是熬夜看世足比較累？婁峻碩笑說：「可能都有部分的疲憊，但是都有開心的時候。」表示熬夜看球時，看到梅西進球就會覺得迎刃而解，即使熬夜也沒關係，照顧小孩也是相同心態。至於第二胎計畫？婁峻碩直言也要先把專輯、演唱會準備好，對自己有點交代，不要急著生小孩，但老婆焦凡凡確實蠻希望有下一胎。被問到夫妻倆目前育兒如何分工？婁峻碩透露現在還有月嫂，所以相對輕鬆些，「剛出月中的日子最硬，因為原本約好的月嫂家中臨時有狀況。」婁峻碩笑說，原本覺得才一個月應該還好吧，育兒可以自己扛，沒想到才過了一個禮拜就決定找臨時保母，直呼：「完全受不了欸！真的很辛苦。」不過，婁峻碩也分享育兒過程中，與焦凡凡鮮少有爭執，反而感情變得很好，只要看到兒子笑就會覺得一切都很美好。