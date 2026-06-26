我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭鴻儀拼命爬出脫困，全身多處擦傷與紅腫，直呼命差點被收走。（圖／臉書郭鴻儀-議員日常）

受到米克拉颱風影響，台南市遭連夜豪雨狂炸，導致三爺溪沿岸及仁德交流道一帶嚴重積淹水。議員郭鴻儀清晨前往淹水熱點勘災時，發現一處雨水下水道人孔蓋遭積水頂起移位，差點造成路過長者跌落。郭鴻儀見狀立刻上前協助，過程中不慎失足踩空、跌入箱涵中，當時內部積水深及頸部，所幸他拼命爬出脫困，全身多處擦傷紅腫，讓他驚魂未定直呼命差點被收走。監視器畫面拍下，郭鴻儀撐傘小心翼翼涉水靠近人孔蓋，試圖用腳把蓋子復位，但積水嚴重看不清路面，下一秒，郭鴻儀整個人垂直掉進洞裡，相當驚險。根據氣象觀測，仁德區6小時內累積降雨超過200毫米，連續數小時的暴雨讓三爺溪流域及滯洪池接近滿載，抽水站也逼近運轉極限，大量雨水不斷湧入，導致下水道管線內壓力飆升，人孔蓋硬生生掀開。郭鴻儀表示，該處過去由南寶排水改建為壓力箱涵，雖然治水方向正確，但在面對極端氣候的豪雨時，現有的硬體設施與抽水量能還有提升空間。低窪地區再度淹水，暴露治水防線的隱憂。他呼籲，相關單位應全面檢討人孔蓋的固定方式，避免高壓水流再度掀翻孔蓋而形成隱形殺手。同時，政府須重新檢視整體的排水分流、滯洪空間及抽水設備，別讓居民每逢大雨就面臨淹水的恐懼。