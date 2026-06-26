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亞洲股市周五出現崩跌，美股周五盤前也下探，美光盤前股價下跌4%，台灣以及韓國市場過熱，投資人蜂擁融資和槓桿ETF，引發國外市場機構關注。截止至美國東部時間上午5時29分，道瓊指數期貨下跌 59 點，跌幅 0.11%；標普 500 指數期貨下跌 39.25 點，跌幅 0.53%；納斯達克 100 指數期貨下跌 343.5 點，跌幅 1.16%。市場對聯準會在新任主席領導下升息的擔憂依然存在。倫敦證券交易所集團（LSEG）彙編的數據顯示，交易員預計聯準會將升息 1碼，並且在年底前再次升息的可能性接近 27%。市場研究機構《The Kobeissi Letter》關注亞洲市場過熱跡象，引述台灣券商報告的違約交割金額指出，今年6月違約交割已達6200萬美元，是自2019年開始統計以來單月最高紀錄。機構提到，台股違約交割在過去兩個月飆升300%，超過 2021 年紀錄約 20%。機構注意到，台灣的融資餘額在過去12個月暴增160%，達到190億美元，逼近2000年網路泡沫前創下的歷史高點。另一方面，韓國的保證金債務在同一時期增加94%，而網路泡沫最後 12 個月則約增加50%，機構認為市場槓桿已有些失控跡象。