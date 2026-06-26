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美元指數高檔整理，加上台股重挫1683點，摜破45000點關卡，外資在台股續賣超1431億元，創下史上單日第2大賣超規模，新台幣兌美元今（26）日盤中一度貶破31.9元，下探31.925元，在央行防守之下，貶幅收斂，終場收在31.86元，貶值2.5分，也連續3個交易日走貶，來到逾2個半月新低，貶幅00.8%，也是主要亞洲貨幣中表現最弱的。美國公布5月個人消費支出物價指數（PCE）年增4.1%，創2023年4月以來最大年增幅，市場對美國聯準會（Fed）升息預期升高，支撐美元指數在101以上高檔整理，市場解讀美國通膨壓力仍在，持續關注後續升息的可能性，支撐美元指數高檔整理，一度來到101.8，目前在101.22附近。不過，在美國科技股拉回，市場對AI與半導體類股評價過高疑慮仍在，亞股紛紛重挫，台股今日也大跌1683.5點，創史上第3大跌點，收在44571.76點，外資更加大賣超力道，大砍台股1431.89億元，創下史上第2高紀錄，並有匯出。新台幣兌美元今日開貶後，即便一度翻升，但在美元續強、台股大跌及外資午後加大匯出力道，新台幣盤中也摜破31.9元，一度下探31.925元，在央行防守之下，新台幣貶幅收斂，終場收在31.86元，創逾2個半月新低，單日貶了0.08%。根據央行統計，以台北外匯市場下午4點收盤匯價來看，雖然美元指數跌0.18%，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中日圓及新加坡幣都升了0.12%，越南盾升0.09%，韓元及人民幣則都貶了0.05%，新台幣則貶了0.08%，也淪為最弱亞幣。