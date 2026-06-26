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▲劉以豪（如圖）在《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》中與渡邊直美配對，是片中少數非原住民代表。（圖／記者蘇詠智攝）

▲徐若瑄在《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》雖是特別客串，但角色有新鮮感，也為了全部用泰雅族語演出，花了兩個月時間準備。（圖／記者蘇詠智攝）

2026台北電影節開幕片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，劉以豪扮演渡邊直美的經紀人，整部片裡都頗曖昧，最後甚至被揭露「有關係」，演而優則導的蘇達笑言片子開拍第一場就拍「床戲」，雖然觀眾不會看到「細節」，劉以豪直呼：「超硬的。」讓大家充滿想像空間，特別客串這部片的徐若瑄教他：「你要講床很硬啦。」徐若瑄這次本來想只拍3天蠻輕鬆，結果全部都要用泰雅族語表演，為此反而準備了兩個月。這部片創下一個紀錄：目前國片片名字數最多。蘇達笑道：「我們比『關於我和鬼變成家人的那件事』多一個字。」片子早在2023年已殺青，現在終於要呈現觀眾眼前，他緊張到一度希望台北跟高雄一樣停班停課，就能夠不用面對。劉以豪夾在一堆原住民的合作夥伴之間，表示：「現場能量很強，但接不太到什麼，而且他們下戲比拍戲時還瘋狂。」提到和渡邊直美的曖昧對手戲，則笑道：「來都來了，就算還沒破冰也就直接完成了。」徐若瑄在電影裡從少女到演媽媽，現在更升級演阿嬤，認為當演員就是要挑戰不一樣的角色，不希望被外型限制，而且妝髮時間蠻長，又要化老妝、畫雀斑，還要把頭髮噴白，為此她乾脆4天沒洗頭，直到殺青為止。有一段情節的外景是在一個瀑布，需要走垂直90度的路才能到達，徐若瑄一度在石頭上跌倒，自嘲：「這個年齡跌倒蠻危險的，可是石頭上都是青苔，實在不容易。」她首度挑戰泰雅族語演出，她的老師洪金輝也在片子裡演她老公，妙的是泰雅族語口音很多種，她的媽媽和洪金輝的媽媽還對於不同的發音口氣吵架，她也一度不知道該學哪一種，最後討論的結果，是跟她媽媽學，至少還能在家裡練習。她自嘲：「我就一個捲舌音怎麼都發不出來，兩個媽媽都急到想罵人。」她和蘇達曾在《賽德克·巴萊》演夫妻，多年之後卻升格演蘇達的阿嬤，連升兩級。提到日前因敗血症休克住進加護病房搶救的温嵐，徐若瑄表示送了60包雞精給她，表示她恢復得很不錯，自己還每個禮拜固定念她2、3次，希望她能夠好好照顧身體。