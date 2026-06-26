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行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣於3月因病辭世後，傳出其生前遭行政院政委兼總談判代表楊珍妮職場霸凌，行政院今（26）日傍晚召開記者會說明調查結果，有兩項構成職場霸凌。對於楊珍妮的後續處置，行政院發言人李慧芝回應，院長卓榮泰非常重視職場友善環境，在看完調查報告後，預計最快下周就會做出相關處置決定。行政院下午5時30分由行政院發言人李慧芝、副秘書長李國興、律師翁瑋舉行記者會公布顏慧欣霸凌案行政調查結果，12項霸凌指控中，2項成立、10項不成立。對此，調查小組建議，考量楊珍妮目前同時肩負主管及總談判代表相關職務與責任，工作負荷及壓力較高，建議適時安排休假與休息，以協助身心調適與壓力恢復，並持續關注自身身心狀態，適度進行自我照顧與壓力調適，包括休息安排、情緒調節、支持系統運用或其他有助身心健康之方式，以降低長期高壓工作對身心之影響。調查小組建議楊珍妮於管理與工作督導過程中，持續留意自身溝通方式、語氣及回饋模式，尤其於公開場合之互動，宜兼顧工作要求與同仁感受，以降低同仁心理壓力及負向感受；此外，楊於高壓或急迫工作情境下，仍適度維持支持性與建設性溝通方式，避免因情緒表達、否定性語言或權力差異，容易使不接受其管理方式之同仁產生持續性壓力或自我否定感受。就楊珍妮處置上，李慧芝則說，稍早收到這份調查報告，同時間也提供給家屬、當事人，卓榮泰非常重視職場友善環境，會再看完調查報告後，儘速做出後續處置決定。