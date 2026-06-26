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受到米克拉颱風外圍環流與鋒面夾擊，台北市昨（25）日遭遇強降雨襲擊，內湖區瞬間變成汪洋一片。如今積水已退，但留下滿地淤泥與垃圾，當地住家苦不堪言。面對災後復原工作，民進黨台北市長參選人沈伯洋第一時間趕赴內湖災區，親自投入第一線的災後整理工作，協助受災居民重建家園。台北市議員內湖南港區參選人陳又新在Threads上發布影片，畫面中可見沈伯洋腳踩雨鞋、手戴防護手套，毫無架子蹲在地上撿拾垃圾，並熟練地拿著木板收集堆積的淤泥。他感性寫道，今天來的不是「台北隊長」沈伯洋，而是他的大學同學，兩人以老同學的身份一起動手整理災區，強調「不需要說太多！一起把手弄髒就夠了！」期盼能讓居民早日回到正常生活。影片曝光後網友熱烈討論，紛紛留言表達支持與關心，直呼「辛苦了！加油」、「台北人有這種市長候選人真的是三生有幸」，也有熱心民眾提醒清理時要注意安全、小心異物傷手。對此，沈伯洋也回應陳又新的貼文，「二十年前，我們一起在圖書館唸書；二十年後，我們一起來為台北打拼」，展現與地方同甘共苦的決心。