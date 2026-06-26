2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）A組賽事昨（25）日落幕，韓國0：1爆冷輸給南非，分組第2直接拱手讓人，引發國內球迷不滿，總教練洪明甫難辭其咎，成為全民箭靶。此外，韓國當家後衛薛英佑也遭「炎上」，當天賽後薛英佑因輸球向球迷道歉，更直言不在意挨罵。但薛英佑經紀公司卻馬上發出「提告聲明」，將針對網路上的惡意言論採取法律行動，此舉直接激怒韓國球迷，被嘲諷「才剛說不怕被評價，結果馬上就準備搞法律手段？」
韓國爆冷輸給南非 薛英佑賽後向球迷道歉
在交手南非的比賽中，薛英佑以先發右後衛身分登場並踢滿全場，全場貢獻2次關鍵傳球，比起前一場對決墨西哥時的表現更為出色。當天韓國以0：1爆冷不敵南非，落入小組賽第3名，賽後薛英佑向球迷低頭致歉，「在只要踢平就能晉級的情況下卻輸了比賽，除了對不起，我無話可說。」隨後他進一步表示，「作為一名球員，表現好時接受支持與讚美，表現不好時，也應該做好承受相應批評的準備。我個人並不是會對這種事情過度介意。」
薛英佑經紀公司喊開告 遭球迷嘲諷說一套、做一套
由於在與墨西哥之役表現不佳，薛英佑的個人社群就被排山倒海的球迷灌爆，甚至出現了詛咒薛英佑受傷等大量言論。對此，他的經紀公司在南非之役結束後隨即宣布，「目前正持續監控相關貼文與評論。對於惡意誹謗、人身攻擊、散布虛假事實等違法行為，我們將採取強硬措施，絕不寬貸。」
薛英佑此聲明一出，讓韓國足球迷相當失望，痛批薛英佑說一套做一套，「才剛說不怕被評價，結果馬上就準備搞法律手段？」、「這麼怕足球迷，那到底要怎麼上場踢球？」、「不向全國人民好好道歉，反倒準備要向全國人民提告嗎？」韓媒《OSEN》指出，薛英佑的問題是發文的「時間點」，在國家隊氣氛跌入谷底的最惡劣情況下，薛英佑團隊卻拋出將採取法律行動的聲明，導致球迷的反彈情緒徹底炸鍋。
薛英佑鬧出「公關危機」 主帥洪明甫想找他聊聊
對於子弟兵鬧出的「公關危機」，韓國總教練洪明甫也提出看法，「這是我參與世界盃以來，內外氛圍最和平的一次。無論是球隊內部，還是輸給墨西哥，都沒有到混亂的程度。」洪明甫進一步表示，「2014年世界盃，情況大概比現在還要艱難50倍。這是因為比賽結果不好，各方問題交織在一起所導致的。我打算找薛英佑聊聊，了解他當時是以什麼樣的心情做出這個決定的。」
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在交手南非的比賽中，薛英佑以先發右後衛身分登場並踢滿全場，全場貢獻2次關鍵傳球，比起前一場對決墨西哥時的表現更為出色。當天韓國以0：1爆冷不敵南非，落入小組賽第3名，賽後薛英佑向球迷低頭致歉，「在只要踢平就能晉級的情況下卻輸了比賽，除了對不起，我無話可說。」隨後他進一步表示，「作為一名球員，表現好時接受支持與讚美，表現不好時，也應該做好承受相應批評的準備。我個人並不是會對這種事情過度介意。」
薛英佑經紀公司喊開告 遭球迷嘲諷說一套、做一套
由於在與墨西哥之役表現不佳，薛英佑的個人社群就被排山倒海的球迷灌爆，甚至出現了詛咒薛英佑受傷等大量言論。對此，他的經紀公司在南非之役結束後隨即宣布，「目前正持續監控相關貼文與評論。對於惡意誹謗、人身攻擊、散布虛假事實等違法行為，我們將採取強硬措施，絕不寬貸。」
薛英佑此聲明一出，讓韓國足球迷相當失望，痛批薛英佑說一套做一套，「才剛說不怕被評價，結果馬上就準備搞法律手段？」、「這麼怕足球迷，那到底要怎麼上場踢球？」、「不向全國人民好好道歉，反倒準備要向全國人民提告嗎？」韓媒《OSEN》指出，薛英佑的問題是發文的「時間點」，在國家隊氣氛跌入谷底的最惡劣情況下，薛英佑團隊卻拋出將採取法律行動的聲明，導致球迷的反彈情緒徹底炸鍋。
薛英佑鬧出「公關危機」 主帥洪明甫想找他聊聊
對於子弟兵鬧出的「公關危機」，韓國總教練洪明甫也提出看法，「這是我參與世界盃以來，內外氛圍最和平的一次。無論是球隊內部，還是輸給墨西哥，都沒有到混亂的程度。」洪明甫進一步表示，「2014年世界盃，情況大概比現在還要艱難50倍。這是因為比賽結果不好，各方問題交織在一起所導致的。我打算找薛英佑聊聊，了解他當時是以什麼樣的心情做出這個決定的。」
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