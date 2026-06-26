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受到米克拉颱風外圍環流與鋒面夾擊，台北市昨(25)日遭受強降雨襲擊，內湖淹水汪洋一片，引發市民對蔣萬安市府防洪能力的質疑。對此，民進黨議員何孟樺怒批排水系統根本沒有正常運作，質疑淹水背後藏有人禍；游淑慧反擊對方缺乏專業常識，以「洗手台理論」解釋是瞬間雨量超過路面收水速度，呼籲監督應回歸理性。何孟樺指出，市長蔣萬安視察災情時將淹水歸咎於降雨量過大，但水利處數據卻顯示，文德路等地的地下排水幹管當時根本沒有滿水位，甚至只有八分滿，既然下游幹管還有容納空間，上游的金瑞治水園區卻發生溢頂，代表上游的水根本沒有順利進入下游系統，排水防護網失靈。她痛批，按照市府內部的淹水模擬，許多淹水點在該雨量下根本不該淹水，蔣市府強調的「即刻改進」只是空話，試圖掩蓋施政不當的人禍事實。國民黨議員游淑慧以「洗手台排水」為例，當水龍頭瞬間開到最大時，即使下水管沒塞車、沒裝滿，洗手台依然會因為來不及排水而積水。她解釋，路面積水不代表幹管已滿，很可能是短時間內的極端降雨，超越了路面集水井、側溝與支管的收水速度。她說市府確實該檢討清淤、側溝配置與道路坡度，但議員監督應該先搞清楚科學原理，而不是看到黑影就開槍、大打政治口水戰。