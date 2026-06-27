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2026年世界盃韓國隊於小組賽最終輪爆冷輸給南非，晉級32強之路岌岌可危，不僅點燃全國球迷怒火，更引起該國對於足球體系的全面檢討。今（26）日於國會舉行的一場關於國務總理提名人韓聖淑（Han Sung-sook）的人事聽證會上，韓國隊主帥洪明甫（Hong Myung-bo）成為了國會議員口中的「頭號戰犯」，名字被反覆提及，引起該國內要求通盤檢討國內足球被派系把持的聲浪。在今日的人事聽證會中，無黨籍議員崔赫進（Choi Hyuk-jin）直接點名含鶻足壇長期以來的體系弊病：「幸好我們在開聽證會沒看足球，不然可能會因為太生氣而折壽。韓國足球長期被特定大學、特定地區的『卡特爾（集團壟斷）』所把持，這才是毀掉南韓足球的元兇。」崔赫進議員直言，在南韓，年輕球員若非畢業自特定大學，幾乎不可能進入國家隊，即便有幸入選，也只能長年坐在板凳席上。這種固化的結構性問題已存在數十年，他嚴厲要求政府必須徹底「整頓」足球協會，以挽救韓國足球的未來。針對議員的質疑，總理候選人韓聖淑亦回應：「全國國民對足協的憤怒我感同身受，這確實是一個需要徹底解決的問題。」隨著戰績低迷，洪明甫的爭議不僅在戰術，更燒向了其驚人的薪資水準。據海外薪資分析機構《SalaryLeaks》披露，洪明甫的年薪估計高達38億韓元，在本次參賽的48國總教練中排名第16，遠高於外界先前估算的20億韓元，更超過日本隊主帥森保一（約14億韓元）的兩倍。此數據一出，輿論徹底炸鍋。回顧2024年洪明甫上任時，曾感性表示要以「最後一次奉獻」的使命感來領導國家隊。如今對比其天價薪資，民眾憤怒留言：「這就是所謂的最後奉獻嗎？」、「領著將近40億韓元薪水，卻帶出這種戰術？」在聽證會上，共同民主黨議員朴善元（Park Sun-won）更直接向總理候選人韓成淑喊話：「與其請洪明甫這種選手出身、執著於派系的教練，不如請像希丁克（Guus Hiddink）那樣真正能洞察全場、帶領國家改革的領導者。」他呼籲總理候選人未來應像希丁克展現魄力，而非縱容官僚主義與裙帶關係。國會聽證會變身「足球檢討會」，足以看出南韓國家隊此次失利對國家層面造成的衝擊。面對國會議員的嚴厲指控、媒體揭露的天價年薪，以及各地民眾的自發封殺與謾罵，洪明甫的帥位已如風中殘燭。