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瑞典隊不以為然：老梗、看膩了

丹麥痛失參賽資格 媒體崩潰：你們在嘲弄我們

挪威隊在睽違28年重返世界盃後，靠著隊中王牌哈蘭德（Erling Haaland）強大表現，成功晉級32強，「維京划船」慶祝動作更是掀起全球狂熱。但這也開始考驗著他們斯堪地那維亞鄰國們的耐心，這些北歐國家不僅直呼，這動作簡直是對他們的嘲弄。根據路透報導，「維京划船」的慶祝方式已成為本屆世界盃的熱門話題。在挪威以 3-2 擊敗塞內加爾後，隊長歐德高德（Martin Odegaard）甚至在終場哨聲響起時，帶領球員、教練團和支持者進行了一場整齊劃一的「划船」表演；隨後的慶祝活動中，挪威球迷甚至還試圖拉挪威國王一起加入。然而，對瑞典人來說，鄰國的這項慶祝活動與其說是新奇，不如說更像是一種視覺疲勞。有些人認為，這種模擬划船的動作，太容易讓人聯想到冰島球迷在以往大賽中一舉成名的「維京戰吼」（thunderclap）。瑞典後衛拉格比爾克（Gustaf Lagerbielke）在週二的記者會上告訴媒體：「我絕對不會做那個動作。我們只是嘆口氣，但也許主要是對電視台轉播團隊嘆氣，因為他們每次都刻意把鏡頭拉近特寫，這跟冰島的火山戰吼非常相似。不過，他們高興就好。」瑞典隊的其他成員也同樣反應冷淡，斯特勞德（Elliot Stroud）補充道：「這可能有點被用得太爛了，感覺他們一有機會就拿出來用。不過，對他們來說確實很管用就是了。」雖然瑞典人還能專注在自己的備戰中，但對於在附加賽中不敵捷克、無緣本屆世界盃的丹麥人來說，挪威人的這股狂熱就顯得更難以忍受了。丹麥小報《B.T.》的記者科克堡（Johnny Wojciech Kokborg）表示，「這簡直快變成北歐式的成人霸凌了。挪威人目前正在享受他們人生中最狂熱的派對，更過分的是，還有一支真正會踢足球的國家隊在一起。」他進一步指出：「不幸的是，挪威人最終可能會重創許多球隊。但最重要的是，這讓我們丹麥人很痛心地必須承認：我們已經不再是北歐最強了。」科克堡最後補充道：「這簡直令人無法忍受。挪威，你們這是在霸凌我們。」