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先天性心臟病需追蹤 醫：留意慢性病控制

一名現年55歲的劉女士本身患有先天性心臟病「法洛氏四重症」，6歲時曾接受手術保住一命，但近期又出現劇烈胸痛緊急送醫，經檢查發現冠狀動脈嚴重狹窄超過95%。衛福部立台北醫院心臟血管團隊也緊急完成高難度心導管手術，成功將個案從鬼門關前救回。台北醫院心臟內科主任黃啟銘透露，個案受到糖尿病、高血壓及高血脂的困擾已久，發病後被送至部北，確診為急性心肌梗塞。但因患者在幼年時期曾接受先天性心臟病矯正手術，加上多年來心臟與血管結構改變，導致雙側冠狀動脈開口位置與一般人不同，讓手術難度大幅提升。黃啟銘表示，團隊使用多種導管型態與操作技巧，找到異位的冠狀動脈開口，迅速打通雙側嚴重狹窄超過95%的冠狀動脈，將心肌受損降至最低，也成功挽回病人生命。隨著先天性心臟病治療技術進步，愈來愈多病人得以順利成長至成年甚至中老年，但年齡增加，仍可能面臨高血壓、糖尿病、高血脂及冠心病等慢性疾病風險。黃啟銘提醒，除了定期追蹤原有心臟疾病外，也應重視心血管危險因子的控制。黃啟銘提到，先天性心臟病病人即使成年後，也應持續追蹤心臟健康，並留意高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病控制。若出現胸悶、胸痛、呼吸喘或活動力下降等症狀，應及早就醫檢查，把握治療黃金時間，避免延誤病情。不過，在個案的手術不單純只是成功的搶救，黃啟銘說，這是一段跨越半世紀的生命故事，因為病人在6歲時接受的先天性心臟病手術，正是由心臟權威朱樹勳率領團隊完成。「50年前，她因手術重獲新生；50年後，急性心肌梗塞命危時則由台北醫院心臟血管團隊接續守護。」，這段醫療故事可說是延續了2個世代。