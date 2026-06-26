2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）韓國國家隊昨（25）日以0：1爆冷敗給南非，將分組第2的席位拱手讓出去，總教練洪明甫成全民箭靶，這波怒火也一路燒到政治圈。韓國國會今（26）日召開新任國務總理候選人韓聖淑（Han Seong-sook）的人事聽證會，朝野議員紛紛指出韓國足協（KFA）的結構性問題，並接連拋出「應該把足協徹底徹查」、「是不是該召開洪明甫總教練的聽證會」等言論。甚至有議員期許韓聖淑能像前韓國主帥希丁克（Guus Hiddink）學習，「展現出能徹底活絡國家隊各個角落的領導力。」
韓國爆冷輸球怒火燒到國會 議員酸：「應開洪明甫聽證會」
韓國昨日不敵南非，全國人民難以接受，砲轟直指總教練洪明甫，這波怒火也燒到韓國國會。據《首爾經濟日報》報導，韓國今日舉行的國務總理候選人韓聖淑的人事聽證會，無黨籍議員崔赫進提到國家隊前役敗給南非，「我們因為要進行人事聽證會而沒看這場足球賽，不知道是不是因此讓壽命多延長了幾年。」他接著指出，「現在的現實是，足球新秀們如果不是特定大學出身，無論再怎麼努力都很難入選國家隊，即便被選上也只能坐冷板凳。」崔赫進主張應該要徹底徹查足協，進行結構性的改革。
對此，韓聖淑回應，「關於足協的問題，即使我不特別說明，也是全體國民都感到非常憤怒的事情。我相信這會得到妥善解決。」擔任人事聽證特別委員長的共同民主黨議員白惠蓮也說，「今天聽到一個玩笑話，說『現在不應該開韓聖淑候選人的聽證會，而是不是該召開洪明甫總教練的聽證會』。」
議員回憶韓國傳奇主帥希丁克 期許韓聖淑展現領導力
另一位共同民主黨議員朴善源則以國家隊主帥的風格，期許韓聖淑展現領導力。朴善源說，「既然提到了足球，比起球員出身的洪明甫，還是教練出身的希丁克（Guus Hiddink，前韓國總教練）更好。」他接著說，「候選人您不是一般的官僚或教授出身，總統之所以提拔您，就是希望您能發揮像希丁克一樣的作用。」
朴善源進一步補充，「官僚社會關係緊密且不易改變，有著『只回答懂的部分、指示的事情只執行30%』的文化，希望您能像希丁克總教練一樣，展現出能徹底活絡國家隊各個角落的領導力。」
希丁克曾率隊踢進世界盃4強 被韓國人民視為英雄
荷蘭籍希丁克現年79歲，是韓國足球史上首位外籍總教練，2002年率隊殺入世界盃4強，被韓國球迷視為「國民英雄」，他的執教管理模式更在當地被奉為韓國企業的經營典範。
韓國國務總理候選人韓聖淑現年59歲，以記者身份展開職涯，後續轉投入科技業，曾任Naver的CEO，去年6月被總統李在明提名為中小風險企業部部長，今年6月則被提名為新任國務總理，若提名案獲國會批准，韓聖淑將成為韓國史上第2名女性國務總理。
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韓國昨日不敵南非，全國人民難以接受，砲轟直指總教練洪明甫，這波怒火也燒到韓國國會。據《首爾經濟日報》報導，韓國今日舉行的國務總理候選人韓聖淑的人事聽證會，無黨籍議員崔赫進提到國家隊前役敗給南非，「我們因為要進行人事聽證會而沒看這場足球賽，不知道是不是因此讓壽命多延長了幾年。」他接著指出，「現在的現實是，足球新秀們如果不是特定大學出身，無論再怎麼努力都很難入選國家隊，即便被選上也只能坐冷板凳。」崔赫進主張應該要徹底徹查足協，進行結構性的改革。
對此，韓聖淑回應，「關於足協的問題，即使我不特別說明，也是全體國民都感到非常憤怒的事情。我相信這會得到妥善解決。」擔任人事聽證特別委員長的共同民主黨議員白惠蓮也說，「今天聽到一個玩笑話，說『現在不應該開韓聖淑候選人的聽證會，而是不是該召開洪明甫總教練的聽證會』。」
另一位共同民主黨議員朴善源則以國家隊主帥的風格，期許韓聖淑展現領導力。朴善源說，「既然提到了足球，比起球員出身的洪明甫，還是教練出身的希丁克（Guus Hiddink，前韓國總教練）更好。」他接著說，「候選人您不是一般的官僚或教授出身，總統之所以提拔您，就是希望您能發揮像希丁克一樣的作用。」
朴善源進一步補充，「官僚社會關係緊密且不易改變，有著『只回答懂的部分、指示的事情只執行30%』的文化，希望您能像希丁克總教練一樣，展現出能徹底活絡國家隊各個角落的領導力。」
希丁克曾率隊踢進世界盃4強 被韓國人民視為英雄
荷蘭籍希丁克現年79歲，是韓國足球史上首位外籍總教練，2002年率隊殺入世界盃4強，被韓國球迷視為「國民英雄」，他的執教管理模式更在當地被奉為韓國企業的經營典範。
韓國國務總理候選人韓聖淑現年59歲，以記者身份展開職涯，後續轉投入科技業，曾任Naver的CEO，去年6月被總統李在明提名為中小風險企業部部長，今年6月則被提名為新任國務總理，若提名案獲國會批准，韓聖淑將成為韓國史上第2名女性國務總理。
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