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▲湯姆霍蘭德演出漫威電影《蜘蛛人》系列紅遍全球，奠定好萊塢一線男星的地位。（圖／翻攝自Sony Pictures 索尼影業臉書）

▲湯姆霍蘭德以清新的少年感與出色身手詮釋《蜘蛛人》系列彼得帕克一角，成功將演藝事業推向全球巔峰。（圖／翻攝自Sony Pictures 索尼影業臉書）

2026世界盃足球賽如火如荼進行中，挪威隊25歲頭號球星哈蘭德（Erling Haaland）話題不斷，近日他在節目中尷尬坦承，紅遍全球的「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）前一陣子傳IG私訊約自己吃飯，但遭他已讀不回，因為自己壓根不認識這位好萊塢男星，「我不想去回一個陌生人的訊息！」日前，哈蘭德上挪威訪談節目《A Laget》，主持人問到有位當紅漫威男星向他提出晚餐邀約，哈蘭德一聽完全一頭霧水，不知道大家在聊誰，直到現場傳來疑似工作人員的聲音大喊：「湯姆霍蘭德，蜘蛛人啦！」哈蘭德才恍然大悟，笑著回憶這件糗事。哈蘭德說，那時他在摩納哥看F1（一級方程式賽車），然後IG收到一則私訊，原來是演出電影《蜘蛛人》系列的英國一線男星湯姆霍蘭德所傳，「我平常不太看電影，所以我根本不知道誰是誰，有個人傳訊息問能不能一起去吃晚餐，但我從來沒見過他，所以我也沒打算回覆，我不想去回一個陌生人的訊息。」後來，哈蘭德得知約他吃晚飯的是好萊塢大明星，內疚地說：「我想我現在得發個訊息給他了！我之前完全把這件事忘得一乾二淨。」對此，網友紛紛大笑，「哈哈，原來不只是我一個人被他無視」、「哈蘭德在這次採訪中給人的感覺很酷也很真誠」、「不回應陌生人的邀請是很正常的」、「全世界大概只有他不鳥蜘蛛人的訊息！」「小蜘蛛」湯姆霍蘭德是死忠足球迷、英超熱刺隊鐵粉，非常欣賞目前效力於曼城的「進球機器」哈蘭德，過去多次公開稱讚這位挪威足球巨星的驚人表現，如今，湯姆霍蘭德終於知道他所傳訊息被無視好幾個星期的原因。