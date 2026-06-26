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年底地方大選倒數，台北市長選戰煙硝味濃，民進黨議員沈伯洋挑戰現任市長蔣萬安，不過近日內湖地區發生嚴重淹水，讓蔣市府的治水能力備受質疑。今（26）日晚間蔣萬安與沈伯洋雙雙出席木柵綠竹筍饗宴，兩人狹路相逢，見面時仍行禮如儀，互相握手致意，讓原本緊繃的選戰氣氛輕鬆不少。被問到與蔣萬安的互動，沈伯洋說其實自己不是很確定，但有握手，應該是有打個招呼，他將焦點轉回市政，強調這幾天大家最關心的還是內湖淹水造成的民眾財損。他指出，這兩天都有親自到現場勘災，尤其看到很多家電、床墊都泡在水裡，還有汽機車受損，民眾遭受這些損害，原來的補助金額遠遠不夠，希望能夠趕快為大家爭取更多補助。媒體追問，既然與蔣萬安有短暫幾秒的接觸，會不會想直接與市長好好溝通，而非透過市府隔空回應？沈伯洋則表示，長時間以來其實對市府都有很多的看法，但因為最近擔心雨勢可能又會加大，且目前的災害也還沒有完全復原。他強調，現在對他來說，能夠趕快幫助到這些居民、讓他們災後能夠重建，並得到相關的補助，才是現在最重要的事情。