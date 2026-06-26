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台股再傳出鉅額違約交割，證交所26日晚間公告，PCB廠華通遭群益金鼎證券新莊分公司申報違約交割，金額達8574.5萬元，為今年上市公司揭露的第五起重大違約交割案件，金額規模僅次於6月初佳必琪1.49億元。華通此次違約交割由群益證券新莊分公司申報，金額為8,574.5萬元。若合併今年以來已揭露案件，上市公司曾出現違約交割的個股，包括旺宏、佳必琪、新日興、欣興及華通等5檔，累計金額約3.53億元。佳必琪於6月初遭新光證券申報違約交割，金額達1.49億元，為今年上市公司目前最大筆；華通此次案件則居第二。至於上市櫃市場整體，今年累計重大違約交割案件已達14起。台股採T+2交割制度，投資人買賣股票成交後，必須在成交日後第二個營業日上午10點前，於交割帳戶備妥足額款項。若銀行扣款時帳戶餘額不足，券商無法完成款項交割，即會形成違約交割，並依規定向交易所申報。