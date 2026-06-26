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行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣今年3月病逝，事後傳出有被霸凌情勢，調查報告今（26）日出爐，政委楊珍妮涉2項霸凌案，對此，楊珍妮發表6點聲明，直言被加上「霸凌」罪名，讓他痛心不已，而調查報告係基於少數人士片面之詞、欠缺正當程序。對於調查結果，楊珍妮表示，尊重顏副總請託，未曾對外提起其病情。他說，自2024年6月到OTN任職後，同年7月即因病需接受治療，之後曾陸續請假就醫。自2025年9月起，又因肺炎向行政院請長假接受治療，直到今年2月提出辭呈，對方曾多次請託他不要透露其病情和相關情況，他也始終尊重其請託未向外提過。楊珍妮提到，第二，尊重顏副總專業，珍惜其學術角度意見與建議。楊珍妮說，顏副總是以台美會主委身分到OTN來兼任副總，對國際經貿政策有多年研究經驗，具備豐富學術基礎。楊說，在OTN工作期間，認真盡職，他也尊重顏的專業，珍惜顏從學術角度提出的意見與建議，這些不同觀點有其重要價值，「對於顏副總的離世，讓我深感哀痛不捨，失去這樣好的人才，對辦公室及國家都是損失」。楊珍妮指出，尊重顏副總意見，與之溝通、尋求共識。他說，顏副總與他都是政務官，雙方有意見不同的時候，也都會和對方溝通、尋求共識，他了解每個人或許對同一事件有不同感受，但顏在與他互動過程中，從未曾向他及同仁表達過其想法及感受。第四，調查聽信少數人士片面之詞、欠缺正當程序。楊珍妮說，霸凌的認定，還是應以完整事實、客觀證據及行為是否符合相關構成要件作為判斷基礎，調查報告指出他對顏副總持續冒犯、給予負面評價，因為他未曾在OTN或公開場合給予顏副總負面評價，亦不相信OTN的同仁會有這樣的想法，調查委員僅聽信少數另有圖謀的人士片面之詞，如此就認定他構成霸凌，他認為此認定對他並不公允，調查也欠缺正當程序。第五，為追求國家最大利益，評估與權衡多元觀點，惟尊重不同意見。楊珍妮說，OTN負責國家對外經貿談判重責，為了解決特定問題或達成特定目標，需要透過評估與權衡，從可行方案挑選出最符合國家利益的作法，集思廣益是匯聚團隊多元觀點以優化決策的過程，在評估與權衡的過程中，難免必須割捨部分意見，但這不代表不尊重不同意見，更與旨在傷害他人、利用權勢實施針對性的霸凌有根本上的區別。楊珍妮續指，第六，盼能夠透過合法、合理的程序，進一步調查，公開事實真相，他要沈痛的指出，最讓他難過及無法接受的是，自顏副總到OTN任職後，他已知道對方健康狀況不佳，又是重量級財經前輩、也是他在WTO任職時老長官的女兒，背負了很高的期待，再加上彼此年齡差距很大，也期盼在國際談判領域上能有優秀人才繼續傳承，所以，他始終沒有視顏為副手，而是以培養接任人的心態，以及老長官女兒的私心，坦誠且以照顧晚輩的真心對待顏副總。楊珍妮指出，自去年9月顏副總開始請長假、到今年2月顏提出辭呈的5個月期間，與病魔對抗，他和OTN同仁為台美談判疲於奔命，他和顏副總在手機簡訊不時對話，經常是彼此的鼓勵和安慰；顏常常和他道歉，他都回覆不需擔心公事，好好養病，直到今年1月初對方短暫回來上班，仍告訴他會努力克服病魔，承擔責任。楊珍妮提到，這5個多月來，他在無副手分擔工作下，抱病苦撐渡過最艱難的談判，為的就是希望對方能早日康復回OTN任職，這些狀況政院長官也都很了解，但今年3月顏副總過世、書面辭呈曝光後，直指在OTN遭到不平的待遇，5個多月和顏副總之間彼此打氣勉勵，以及苦撐等其康復回來上班的一片苦心，突然之間完全變調，尤其，從今年2月顏副總可能因身體因素致連絡不上後，到其請辭及辭呈披露給媒體，其中究竟發生了什麼事情，讓顏副總可能在最後改變態度？令人費解。楊珍妮表示，許多人曾提醒他，有特定人士在背後操作、不斷向媒體放話，可能有所圖謀，但他總覺得應保護顏副總而未予理會，如今被加上「霸凌」罪名，讓他痛心不已，回想起來，顏副總請長假5個多月期間，前後變化是明顯無法連結、也無法合理解釋的鐵一般事實，因此，他希望能夠透過合法、合理的程序，再作進一步調查，讓事實真相能夠更為清楚。