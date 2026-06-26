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▲江青霞縱橫影壇近60年，曾演出《女盲劍客》、《桂花巷》、《屍憶》等多部經典作品（圖／翻攝自國家電影及視聽文化中心 臉書）

資深演員江青霞驚傳辭世，享壽81歲。國家電影及視聽文化中心今（26）日發文證實消息，並表示江青霞於1945年至今，橫跨台語片、國語片、武俠片及電視劇，縱橫台灣影壇近60年，是見證台灣影視發展的重要演員之一。消息曝光後，也讓不少影迷相當不捨。國家電影及視聽文化中心表示，江青霞自小便嚮往站上舞台演出，早年曾跟隨作曲家許石巡迴演唱民謠，也曾加入軍中藝工隊，累積表演經驗。1966年在資深藝人矮仔財引薦下進入台語片界，並在導演邵羅輝執導的《女盲劍客》中擔綱女主角，一舉成名，也讓武俠片成為她最喜愛的電影類型。江青霞演藝生涯累積超過百部作品，演出《女情報員》、《春宵一刻值千金》、《女人夜生活》、《情婦》等多部經典台語片，後來也跨足國語電影，代表作包括《大戰藏鏡人》、《蛇郎君》、《真白蛇傳》、《桂花巷》，直到2015年仍演出電影《屍憶》，活躍影壇數十年。隨著電視興起，江青霞也將演藝重心轉往小螢幕，陸續演出《再世情緣》、《梅花三弄之鬼丈夫》、《娘家》、《野蓮香》、《新丁花開》等多部戲劇，其中《娘家》更是許多觀眾熟悉的代表作之一。國家電影及視聽文化中心指出，去年曾因研究計畫邀請江青霞接受口述訪談，並出席主演電影《情婦》映前講座，留下珍貴影音資料。文中也感念她即使談起演戲，眼中依舊充滿光彩，盛讚她是橫跨台語片、國語文藝片、武俠片及電視劇的全方位演員，一生在大銀幕與小螢幕留下無數經典作品，身影也將永遠留存在台灣影視史中。