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▲菲律賓規模7.8大地震，重災區將軍市的建築物倒塌。（圖／美聯社／達志影像）

菲律賓南部南哥打巴托省附近海域26日晚間7時再度發生規模6.5地震，震央位於南哥打巴托省南方約98公里處海域，震源深度52.4公里，初步未發布海嘯警報，詳細災情仍待當地單位進一步確認。這次規模6.5地震並非孤立事件。本月8日，菲律賓南部民答那峨外海已發生規模7.8強震，震央位於聖托斯將軍市南方海域，當地建物大量倒塌、機場暫時關閉，海嘯警報隨即發布。地震發生後，菲律賓火山地震研究所監測到最高約1.4米的海嘯波，印尼北部沿海監測站也偵測到輕微海嘯波，印尼抗灾署隨即敦促沿海居民保持警惕並撤往高地。截至6月9日，菲律賓南部強震已造成至少37人死亡，搜救工作仍在進行中。此後死亡人數持續攀升，至6月12日，死亡人數已增至55人、逾千人受傷。受地震影響，8,600多所學校的400多萬名學生及超過15萬名教職工被迫停課停工；約86.4萬用戶一度停電；菲律賓公共工程與公路部初步評估，南哥打巴托省港口城市桑托斯將軍城損失估計超過10億比索（約新台幣8.7億元）。菲律賓火山地震研究所向薩蘭加尼省、西達沃省等多個省份發布海嘯預警，相關省份海岸線居民全數撤離；馬來西亞氣象局對沙巴四個海灘同步發出海嘯預警；日本氣象廳也向太平洋西岸至東岸地區發布海嘯預警。美國地質調查所表示，主震發生後約2小時，一連串強烈餘震持續襲擊此區，其中最大一次達規模6.5。今晚發生的規模6.5地震，正是在這個背景下持續擴大的餘震序列之一，顯示該地區地殼仍不穩定，後續仍需高度警戒。目前26日規模6.5地震的最新傷亡與災情，仍待菲律賓當局進一步通報，建議密切關注最新動態。