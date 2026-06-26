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全球汽車巨頭福斯汽車（Volkswagen）正醞釀該公司成立89年以來最大規模的結構性轉型。據知情人士透露，福斯汽車考慮關閉位於德國境內的四座工廠，並計畫將裁員人數大幅擴增至最多10萬人，投下震撼彈。根據《路透社》報導，裁員消息曝光後，福斯汽車在法蘭克福證券交易所的股價應聲跌至16年來的新低，反映出投資人對這項龐大的轉型計畫能否順利推動仍抱持高度疑慮。根據消息人士透露的重組方案，本次面臨關閉風險的工廠包括漢諾威（Hanover）、茲維考（Zwickau）、埃姆登（Emden）以及福斯旗下豪華品牌奧迪（Audi）位於內卡蘇爾姆（Neckarsulm）的生產基地。這四座工廠的關閉將直接導致超過4.5萬名員工面臨失業危機。若再加上福斯汽車在2024年底已與工會達成的5萬人裁員協議，這波裁員潮的總規模最高將衝擊10萬名勞工。截至2025財年，福斯集團全球員工總數約為66.7萬人。此外，作為轉型計劃的一部分，福斯未來五年的計畫投資額也將縮減約15％，降至略高於1300億歐元。對於外界傳聞，福斯汽車拒絕評論，但發言人表示，「整個集團，包括旗下的所有品牌和子公司，都必須經歷一場深刻且深遠的變革」。似乎暗示大地震確實即將來臨。然而，這項重組計畫勢必將遭遇巨大阻力。福斯汽車聯合職工會與德國金屬工會週五發表聯合聲明，表態將會全力阻止福斯裁員行動付諸實施。