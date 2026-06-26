大樂透第115000065期今（26）日晚間開獎，根據稍早台彩公布派彩結果顯示，本期大樂透頭獎未開出，邁入連續14期槓龜，下期（6月30日）預估銷售1.8～2.0億元，頭獎累積金額預估上看4.4億元，為今年最高頭獎總獎金。端午加碼百萬紅包則送出8組，剩餘21組將於下期續開。《NOWNEWS今日新聞》整理端午加碼百萬紅包中獎彩券行，帶領讀者一次看。

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大樂透13槓下期頭獎飆4.4億！端午加碼百萬紅包開出8組

大樂透頭獎4億元於今（26）日晚間開獎，但根據台彩表示，本期頭獎未送出，下期頭獎獎金上看4.4億元；針對6月26日大樂透加開之29組100萬獎項開出情形，29組中開出8組，總中獎注數為10注，其中6組為單注中獎，2組為2注均分，本期尚有21組100萬獎項未開出，將於次期（6月30日）繼續加開。

▲2026年端午加碼活動開獎時程。（圖／台彩公司）
▲2026年端午加碼活動開獎時程。（圖／台彩公司）
🟡6月26日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行一覽

億來旺商行－高雄市燕巢區中興路32號1樓

億起富彩券行－臺中市南屯區黎明路二段230號1樓

帶來好運電腦彩券店－嘉義縣布袋鎮光復里14鄰太平東路461號一樓

溢利發商行－桃園市大溪區南興里13鄰仁和路二段217號1樓

生財利彩券行－臺北市萬華區廣州街189號1樓

福利發彩券行－臺北市北投區中和街341號

維權企業社－臺北市松山區光復南路61號

福星彩券行－臺中市梧棲區大庄里中央路一段813號1樓

幸運商行－臺中市北屯區四民里四平路聯邦巷2號1樓

尚益彩券行－臺北市信義區吳興街218號

▲6月26日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行地點一覽。（圖／台彩官網）
▲6月26日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行地點一覽。（圖／台彩官網）
🟡6月26日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看

大樂透獎號：11、19、23、24、29、41，特別號01
49樂合彩：11、19、23、24、29、41。

今彩539：08、10、14、26、36。
39樂合彩：08、10、14、26、36。

3星彩：337。
4星彩：2659。

大樂透端午加碼：促銷獎項開獎結果

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲大樂透第115000065期於今（26）日晚間開獎。（圖／記者顏真真攝）
▲大樂透第115000065期於今（26）日晚間開獎。（圖／記者顏真真攝）
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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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