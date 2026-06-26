大樂透第115000065期今（26）日晚間開獎，根據稍早台彩公布派彩結果顯示，本期大樂透頭獎未開出，邁入連續14期槓龜，下期（6月30日）預估銷售1.8～2.0億元，頭獎累積金額預估上看4.4億元，為今年最高頭獎總獎金。端午加碼百萬紅包則送出8組，剩餘21組將於下期續開。《NOWNEWS今日新聞》整理端午加碼百萬紅包中獎彩券行，帶領讀者一次看。
大樂透13槓下期頭獎飆4.4億！端午加碼百萬紅包開出8組
大樂透頭獎4億元於今（26）日晚間開獎，但根據台彩表示，本期頭獎未送出，下期頭獎獎金上看4.4億元；針對6月26日大樂透加開之29組100萬獎項開出情形，29組中開出8組，總中獎注數為10注，其中6組為單注中獎，2組為2注均分，本期尚有21組100萬獎項未開出，將於次期（6月30日）繼續加開。
🟡6月26日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
億來旺商行－高雄市燕巢區中興路32號1樓
億起富彩券行－臺中市南屯區黎明路二段230號1樓
帶來好運電腦彩券店－嘉義縣布袋鎮光復里14鄰太平東路461號一樓
溢利發商行－桃園市大溪區南興里13鄰仁和路二段217號1樓
生財利彩券行－臺北市萬華區廣州街189號1樓
福利發彩券行－臺北市北投區中和街341號
維權企業社－臺北市松山區光復南路61號
福星彩券行－臺中市梧棲區大庄里中央路一段813號1樓
幸運商行－臺中市北屯區四民里四平路聯邦巷2號1樓
尚益彩券行－臺北市信義區吳興街218號
🟡6月26日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：11、19、23、24、29、41，特別號01。
49樂合彩：11、19、23、24、29、41。
今彩539：08、10、14、26、36。
39樂合彩：08、10、14、26、36。
3星彩：337。
4星彩：2659。
大樂透端午加碼：促銷獎項開獎結果
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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大樂透頭獎4億元於今（26）日晚間開獎，但根據台彩表示，本期頭獎未送出，下期頭獎獎金上看4.4億元；針對6月26日大樂透加開之29組100萬獎項開出情形，29組中開出8組，總中獎注數為10注，其中6組為單注中獎，2組為2注均分，本期尚有21組100萬獎項未開出，將於次期（6月30日）繼續加開。
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大樂透獎號：11、19、23、24、29、41，特別號01。
49樂合彩：11、19、23、24、29、41。
今彩539：08、10、14、26、36。
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