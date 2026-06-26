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▲這位名叫柯里（Corey）的網友發文表示，「叫我白痴吧，但我剛剛用@XMoney匯了25美元給世界首富馬斯克。沒有任何理由，就是我樂意。哈哈」，並附上自己@XMoney的轉帳紀錄。（圖／翻攝自X）

全球首富馬斯克（Elon Musk）雖然因為SpaceX股價連日下跌，痛失兆萬美元富翁寶座，但依然是全世界最有錢的人類，且與其後競爭者保持相當大的領先差距。而有位網友異想天開，透過社群網站X內建的@XMoney支付功能，轉了25美元給馬斯克，還霸氣附註「請你喝杯咖啡」。神操作釣出馬斯克親自回應謝謝，並附上一個笑到哭的表情符號，引發網友熱議。這位名叫柯里（Corey）的網友發文表示，「叫我白痴吧，但我剛剛用@XMoney匯了25美元給世界首富馬斯克。沒有任何理由，就是我樂意。哈哈」，並附上自己@XMoney的轉帳紀錄，證實他沒說謊，真的是平白抖內了馬斯克25美元，雖然這筆錢對馬斯克來說實在是滄海一粟。這則發文不到一天時間就獲得690萬次瀏覽，超過2.8萬個網友按讚，連馬斯克都在底下留言說謝謝，並附上笑到哭的表情符號，馬斯克的互動也讓這篇文章的迷因感又往上提高了一個層次。網友紛紛表示，「25鎂讓首富跟你說謝謝，超賺好嗎」、「他打那些字的時間價值遠超過25鎂」、「替馬斯克重回1兆鎂身家做出巨大的貢獻」。