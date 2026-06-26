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台北市昨 (26)日因強降雨導致內湖多處積淹水，引發地方強烈反彈。民進黨議員簡舒培痛批，市長蔣萬安面對災情只會像氣象局一樣背稿，到現場上演濕背秀發慰問金，始終沒交代排水系統為何失靈，國民黨立委李彥秀下周一安排中央部會考察內湖南港的災後重建經費，根本是想幫無能的市府團隊收拾善後、轉移焦點；對此，沈伯洋也批評，若真的關心災情這幾天就可以有動作，不需要等到禮拜一，內湖民眾也不想等。簡舒培痛批，國民黨這種做法，難道是把蔣萬安當笨蛋，認為台北市政府無能處理災後復原？還是國民黨又要幫蔣萬安使出大絕招，把責任推給中央？她直言，現在連國民黨議員都說台北市政府「螺絲都不見了」，國民黨不先要求蔣萬安把螺絲找回來鎖緊，卻要中央來幫忙撿螺絲、鎖螺絲。她強調，內湖淹成這樣，市民要的是市長負責、查明原因、立即改善，呼籲北市府應確實釐清究竟是排水容受力不足還是應變失靈，別再逃避責任。李彥秀大動作排定下周一考察，沈伯洋指出，這次發生大雨倒灌，市府到底有沒有做好預警機制？事後有沒有做消毒宣導和每戶的災情盤點？甚至接下來要做什麼樣的補助？這一些事情其實都是地方政府的責任。他表示，如果今天真的跟中央有關，這兩天綠營也已經去詢問中央相關補助可能要怎麼進行，真的不用等到禮拜一排考察。他直言，李彥秀既然是立委，這幾天隨時都能問中央有什麼方案，現在大家應該專注在市府第一線機制到底哪裡出問題，才能預防下一次發生。