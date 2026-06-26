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國民黨主席鄭麗文結束訪美行程後，仍然爭議不斷，不僅被質疑自我感覺良好，更被拿來與立法院長韓國瑜見到的美國國會議員人數作比較。對此，鄭麗文強調，韓國瑜身為國會議長、受美國政府正式邀請，獲得高規格對待理所當然，兩者性質不同「沒有什麼好比較的」，此行目標從來不是「見幾個官員或議員」，因為台灣在外交上有先天限制，必須全面接觸各界意見領袖；她更反駁外界指控，強調自己其實非常謙虛跟保守，絕非自吹自擂。鄭麗文日前接受政論節目《大新聞大爆卦》專訪時，表示台灣雖然缺乏邦交，難以參與正式的國際組織，但擁有護國神山等巨大優勢，絕不能自哀自憐。她表示，此行之所以能受到矽谷等各界高度重視，是因為台灣本身具有不容忽視的實力，而她只是代表這樣的聲音去到美國。她還透露，目前已與美國民主、共和兩黨的核心建立了最直接的經常性溝通，許多重大接觸與成就基於保密原則不便全數公開，但台美雙方都還在持續交流。談到美國行的收穫，鄭麗文表示，接觸了主流社會與多位川普的好友，而自己提出的「第一島鏈轉化為和平繁榮之鏈」願景已經成功打動某些世界級精英，對方甚至主動提議在科技等重要領域展開合作。鄭麗文強調，國民黨現在急需更多人才，她不希望行程只是見面握手就結束，未來將全面展開實質合作，為人類帶來大福祉。