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▲作為尼克隊奪冠的重要拼圖，羅賓森具備頂級的籃下護框、籃板保護能力，以及出色的空中接力終結能力。（圖／美聯社／達志影像）

▲杜倫與活塞隊在續約談判上出現嚴重分歧，杜倫對活塞提出的報價感到不被重視。（圖／美聯社／達志影像）

為了滿足當家球星唐西奇（Luka Doncic）對於爭冠陣容的強烈渴求，洛杉磯湖人隊在休賽季將補強重點瞄準了「A級中鋒」。根據最新報導，湖人目前正積極關注兩位頂尖「吃餅型內線」人選：剛隨紐約尼克隊奪冠的羅賓森（Mitchell Robinson），以及與底特律活塞隊陷入續約僵局的全明星中鋒杜倫（Jalen Duren），有望在今夏迎來陣容升級。據尼克隨隊記者史蒂芬·邦迪（Stefan Bondy）透露，尼克隊考量到財政壓力和NBA的第二層豪華稅（second apron）限制，恐怕難以在下個賽季留住效力多年、身為受限制自由球員的羅賓森。作為尼克隊奪冠的重要拼圖，羅賓森具備頂級的籃下護框、籃板保護能力，以及出色的空中接力終結能力。這些特質與唐西奇擅長的擋拆傳球體系完美契合。對於湖人而言，羅賓森無需透過交易換取，僅需透過自由球員市場爭取，是目前陣容調整中最穩健的補強選項之一。與此同時，另一位更年輕的全明星中鋒杜倫（Jalen Duren）也成為湖人極力爭取的對象。據《The Athletic》資深記者山姆·阿米克（Sam Amick）報導，杜倫與活塞隊在續約談判上出現嚴重分歧，杜倫對活塞提出的報價感到不被重視，目前傾向透過「先簽後換」的方式離開底特律。年僅22歲的杜倫甫入選全明星賽（All-NBA Third Team），其兼具體能與天賦的球風，正好是唐西奇生涯最愛搭配的「餅皇」類型。雖然活塞擁有匹配報價的權利，但活塞目前更渴望透過交易爭取大牌球星（如雷納德或布朗），這使得湖人有極大機會透過交易籌碼取得這位未來的核心中鋒。湖人主帥與管理層十分清楚東契奇的訴求。根據 ESPN 記者戴夫·麥克梅納明（Dave McMenamin）指出，唐西奇在休賽季之初便已明確告知湖人管理層：「給我一名A級中鋒，我需要這類型的球員來競爭總冠軍。」湖人隊若能妥善運用超過4500萬美元的薪資空間，將有機會在自由市場大展身手。隨著艾頓（Deandre Ayton）是否執行合約選擇權仍是未知數，湖人目前已展開行動，無論是選擇具備冠軍經驗的羅賓森，還是培養具備全明星潛力的杜倫，這兩位頂尖長人的則一加入，都將成為東契奇與湖人隊能否在2027年賽季再創巔峰的關鍵轉捩點。