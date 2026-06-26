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中信兄弟3：2台鋼雄鷹

樂天桃猿3：1富邦悍將（六局上因雨裁定）

▲陳琥第8局登板雖被敲出1支安打，但沒有失分，退場時現場象迷高喊他的名字為他歡呼。（圖片提供/中信兄弟）

台灣近日受到颱風外圍環流影響各地大雨不斷，但今（26）日洲際、新莊兩地仍成功開打，中信兄弟羅戈6.1局失2分奪下本季個人第4勝，牛棚呂彥青、陳琥、李振昌接力好投守住勝利，助兄弟本季首度取得四連勝，關鍵時刻登板拆彈的呂彥青獲選單場MVP。⚾️6/26中職戰果：中信兄弟主場迎戰台鋼雄鷹，先發投手羅戈開局被曾子祐、王博玄連續安打，再遭魔鷹高飛犧牲打打下1分。黃衫軍打線在第6局反擊，該局首棒張仁瑋敲安上壘，雖被台鋼投手坎南連續取得2個出局數，但詹子賢靠著觸身球上壘，王威晨敲二壘安打為兄弟獲得此役首分。坎南在面對下一棒打者岳東華時被抓投手犯規，免費送三壘上的詹子賢回本壘得分，讓坎南十分不滿判決，總教練洪一中也上場抗議，不過因長時間抗議後他似乎也遭受影響，馬上被岳東華再敲1支帶有1分打點的安打。第7局羅戈同樣遭遇亂流，被藍寅倫、紀慶然連續敲安，劉時豪上場代打敲安為台鋼追回1分，但呂彥青成功拆彈，加上8、9兩局登板的陳琥、李振昌也接力0失分好投，終場兄弟3：2擊敗台鋼，這也是兄弟本季首度四連勝。富邦悍將新莊城堡面對樂天桃猿，雙方分別派出鈴木駿輔與威能第掛帥先發，前4局兩隊打線都無法攻下分數。5局上半樂天後段棒次李勛傑、林承飛開啟攻勢，富邦游擊手池恩齊失誤奉送分數，接著林子偉敲安、林政華犧牲打再各打回1分。5局下范國宸、戴培峰兩支長打為富邦追回1分。不過6局上半新莊下起大雨，比賽因雨暫停，並且因持續不斷的雨勢，最終宣布比賽因雨裁定，樂天3：1擊敗富邦。