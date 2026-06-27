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▲巴特勒自2025年2月加入勇士後，曾與柯瑞攜手打出驚人的19勝2負佳績。（圖／美聯／達志影像）

▲針對近期頻傳的交易流言，巴特勒直接給出了最明確的回應。（圖／美聯社／達志影像）

歷經充滿波折的 2025-26 賽季，金州勇士隊迎來了休賽季中最令人振奮的消息。當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）於近日公開露面，透露其右膝十字韌帶撕裂傷勢的復原狀況優於預期，並分享了自己對新賽季的強烈企圖心，並且對於領袖柯瑞（Stephen Curry）依然充滿信心。巴特勒於週四出席球隊贊助活動時，面對媒體詢問對2026-27賽季的期許，他展現了不容置疑的自信：「我們的隊上有史蒂芬·柯瑞？天哪，我們絕對會贏。」他強調，柯瑞不僅是史上最偉大的球員之一，其無與倫比的天賦更能徹底改變比賽，「只要史蒂芬在場上，我們就永遠有機會擊敗任何對手。」這份自信並非空穴來風。巴特勒自2025年2月加入勇士後，曾與柯瑞攜手打出驚人的19勝2負佳績，當時兩人展現出極高的攻守化學效應，可惜隨後巴特勒遭遇傷勢，加上柯瑞也因膝傷缺陣兩個月，勇士隊最終遺憾止步於附加賽。談及眾人最關心的傷情，巴特勒表示復原進度「超乎預期」，目前進度比原先計畫的還要理想。他透露，預計六週後即可開始恢復跑步，目標是在賽季中期重返賽場。雖然每日的復健過程仍充滿挑戰，但巴特勒的競爭本能絲毫未減。他打趣說道，目前在物理治療下，已能嘗試單腳灌籃，雖尚未獲准在手術後的膝蓋上進行著陸動作，但他已開始在復健過程中進行「坐姿三分投射」訓練，維持手感。針對近期頻傳的交易流言，巴特勒直接給出了最明確的回應：「當我說我不想去任何其他地方時，這就是真心話。」巴特勒形容勇士是他16年職籃生涯中待過最棒的組織，無論是球隊文化還是人員素質，都讓他深感認同。勇士隊管理層在休賽季動作頻頻，不僅在選秀會第11順位挑中側翼新秀倫德柏格（Yaxel Lendeborg），更簽下老將艾爾·霍福德（Al Horford）。目前球隊陣容擁有足夠的薪資靈活性，仍有望在開季前進行更多補強。「羅賓（Robin）即將歸隊，準備協助蝙蝠俠（Batman）。」巴特勒以這句話總結了他對新賽季的定義。只要巴特勒與柯瑞能維持健康並同時站在球場上，勇士隊這對雙核心展現出的潛力，勢必將讓全聯盟重新審視這支昔日王朝球隊的爭冠野心。