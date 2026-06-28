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▲尹大滿說蔡依林的事業運勢很旺，所以還沒有想要定下來的意思。（圖／記者陳雅蘭攝）

韓國巫師看不見蔡依林感情運勢 因為她事業運太旺

蔡依林情史回顧 周杰倫到彭于晏、錦榮是最後認愛男友

俗話常說，能力越強的人，越難同時兼顧事業與愛情，尤其當事業走到巔峰，感情往往容易被擺到最後，而蔡依林近年的狀態，正好成了這種現象的代表人物之一。今年她以《Pleasure》一口氣入圍9項金曲獎，更封后拿下「最佳華語女歌手獎」，演藝事業再創高峰，感情生活卻停留在2016年，南韓Disney+《天機試煉場》冠軍巫師尹大滿看完她的命盤直言她的運勢很旺，也不是沒有感情運，只是事業運真的太強了，所以還沒有想走入婚姻的念頭。而蔡依林出道以來曾與周杰倫、彭于晏傳出緋聞，最後一任公開的男友則是錦榮，恢單至今已10年。《天機試煉場》最神準巫師尹大滿分析，1980年出生、屬猴的蔡依林，今年整體運勢非常旺，不過談到婚姻，他停頓後表示：「目前看起來，現在還沒有想要遇到一個人、安定下來的念頭，這個想法還沒有那麼強烈。」他認為蔡依林並非沒有感情運，而是現階段沒有特別想結婚、沒有特別想進入婚姻，「因為她是一個相當理性的人，原因是她的事業運非常強」。蔡依林18歲就出道，推出如〈妥協〉、〈看我72變〉、〈野蠻遊戲〉、〈日不落〉、到〈怪美的〉等膾炙人口的歌曲，27年期間不只創造無數華語樂壇代表作，還曾拿下第18屆金曲歌后，舞台上總是走在時代的前面。她從少女偶像一路變成華語樂壇最具代表性的天后，但相較於耀眼的事業，感情生活始終低調，過去曾與周杰倫、彭于晏、錦榮傳出戀情，其中與錦榮交往6年，這也成了她最後一段公開證實的戀愛關係，2人於2016年11月和平分手後，歌后至今也未再公開認愛。蔡依林與周杰倫的緋聞於2001年爆出，2人因錄製中視綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》相識，同年底被目擊在日本新宿一同用餐，之後又屢次傳出私下見面，成為華語娛樂圈最受矚目的緋聞情侶。直到2005年，周杰倫與侯佩岑同遊日本戀情曝光，蔡依林也開始與周杰倫保持距離，雖然雙方始終沒有承認戀情，緋聞也隨之告一段落。2006年前後，蔡依林與彭于晏傳出地下戀，2007年2人被目擊一同遊歷英國倫敦，戀情因此曝光，外界盛傳2人祕戀約3年，卻始終沒有正式承認。不過彭于晏的前經紀人曾在2009年間接證實，蔡依林與彭于晏自2006年開始交往，外界也傳出2人後來分手與男方母親反對有關，但相關說法並未獲得當事人證實。多年後，這段感情仍不時被拿出討論，甚至在2025年又爆出疑似復合傳聞，不過彭于晏隨後透過律師聲明嚴正否認，強調相關說法全是捏造、毫無根據，也表明將對造謠者採取法律行動。經歷了周杰倫、彭于晏2段緋聞，蔡依林上一段、也是最後一位公開戀情則是錦榮。2010年，錦榮出演她〈玩愛之徒〉MV，同年2人被目擊同遊日本東京，之後又多次被拍到一同出國；2011年，蔡依林父親間接證實2人交往，2013年她還曾與錦榮前往紐西蘭見男方家人，這段關係走過6年，最終於2016年底由經紀人王永良證實和平分手，2人回到朋友位置。