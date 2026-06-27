2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月28日L組第3輪開踢，由巴拿馬交手英格蘭。英格蘭目前與迦納同為4分積分，基本上已經一腳踏進32強淘汰賽，此役的焦點在於他們能否奪得分組第1，這場勝利將很有可能幫他們鎖定頭名。而歷經2場惜敗、目前積分0分的巴拿馬則幾乎宣告出局，即使此役獲勝也僅能進帳3分，且在淨勝球劣勢的情況下，需要極大程度仰賴其他球隊的幫忙。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場L組巴拿馬VS英格蘭的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/28 巴拿馬VS英格蘭基本資訊
📍2026世界盃L組戰績表
📍巴拿馬VS英格蘭戰力戰力分析
📍巴拿馬VS英格蘭預測先發名單與傷兵名單
📍巴拿馬VS英格蘭近期狀態
📍2026世界盃巴拿馬國家隊球員名單
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃L組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/28 巴拿馬VS英格蘭基本資訊
📍比賽對戰：巴拿馬VS英格蘭（世界盃L組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月28日凌晨5點（台灣時間）
📍比賽地點：大都會人壽體育場（紐澤西）
📍主裁判：阿爾·賈西姆（Abdulrahman Al-Jassim，卡達）
📍2026世界盃L組戰績表
📍巴拿馬VS英格蘭戰力分析
巴拿馬：在傷兵名單上，卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）列為出賽成疑，他並未出現在預測先發中。總教練克里斯蒂安森（Thomas Christiansen）將安排巴拿馬以5後衛體系進行防守，讓瓦特曼（Cecilio Waterman）在前方孤立無援，並囤積中場人數以阻礙英格蘭的攻勢。
巴拿馬雖然踢得頑強，但創造的機會寥寥無幾，面對擁有強大火力的英格蘭，他們此役的首要任務更多是減少失球傷害。保持防守陣型緊湊，並期盼利用反擊偷襲是他們的既定策略，但在球隊實質上已遭到淘汰的情況下，這無疑是一項艱巨的任務。
英格蘭：英格蘭的詹姆斯（Reece James）被列為狀態成疑，但預計仍會先發，賴斯（Declan Rice）同樣出戰成疑，且未進入預測先發。不過，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）麾下依然兵多將廣，有凱恩（Harry Kane）坐鎮前線，並有貝林漢姆（Jude Bellingham）、拉什福德（Marcus Rashford）與馬杜埃凱（Noni Madueke）在後方策應。在需要爭奪分組第1的形勢下，陣容進行部分輪換是有可能的，但目前的預測先發實力依舊強勁。
英格蘭在此前的表現穩健但缺乏亮點，他們擊敗了克羅埃西亞，隨後與迦納踢和。面對巴拿馬擺出的深厚防守，保持耐心以及發揮凱恩和貝林漢姆的個人能力將是破防關鍵。他們擁有撕裂對手防線的武器，同時也具備鎖定小組龍頭的充足動力。
📍巴拿馬VS英格蘭傷兵名單與預測先發
巴拿馬傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）
英格蘭傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：詹姆斯（Reece James）、賴斯（Declan Rice）
預測先發陣容
⚽巴拿馬預測先發（5-4-1）：
⚽英格蘭預測先發（4-2-3-1）：
📍巴拿馬VS英格蘭近期狀態
巴拿馬： 巴拿馬在首戰打出了令人鼓舞的表現，最終以0：1不敵迦納，確實顯得有些運氣不佳；然而，第2輪0：1輸給克羅埃西亞的比賽就沒什麼藉口，那場比賽巴拿馬全場僅有一次射正，這場失利也讓他們成為世界盃歷史上，第6支遭遇開局5連敗的國家。巴拿馬在近9場各項賽事中僅拿下了2場勝利（3平、4負），且無論第3輪結果如何，他們都已提早確定無法晉級32強淘汰賽。
英格蘭：英格蘭主帥圖赫爾在上一場與迦納踢成枯燥的0：0後，讓他們錯失了提前鎖定小組前2名的機會。無法將場上的絕對優勢轉化為3分積分，對英格蘭來說確實略帶隱憂。好消息是，英格蘭在過去12場比賽中的第3次未能取勝（9勝2平1負），因此目前完全沒有恐慌。英格蘭極被看好能在此役強勢反彈，主要原因之一是他們在過去14次的世界盃征程中，僅在其中一次的小組賽第3輪嘗過敗績（8勝、5平、1敗）。
歷史對戰紀錄：2隊在歷史上僅有過一次交手，那是在2018年世界盃小組賽，當時英格蘭以6：1大勝。這至今仍是雙方唯一的對戰紀錄，雖然巴拿馬這次的組織防守無疑會更加嚴密，但造成當年懸殊比分的實力差距並未真正縮小。
📍2026世界盃巴拿馬國家隊球員名單
▪️門將：莫斯克拉（Orlando Mosquera）、梅希亞（Luis Mejia）、薩穆迪奧（Cesar Samudio）
▪️後衛：布萊克曼（Cesar Blackman）、古鐵雷斯（Jorge Gutierrez）、穆里略（Amir Murillo）、埃斯科巴（Fidel Escobar）、安德拉德（Andres Andrade）、法里尼亞（Edgardo Farina）、科爾多巴（Jose Cordoba）、戴維斯（Eric Davis）、拉莫斯（Jiovany Ramos）、米勒（Roderick Miller）
▪️中場：戈多伊（Anibal Godoy）、卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）、哈維（Carlos Harvey）、馬丁尼茲（Cristian Martinez）、J.羅德里格斯（Jose Luis Rodriguez）、亞尼斯（Cesar Yanis）、巴爾塞納斯（Yoel Barcenas）、昆特羅（Alberto Quintero）、隆多尼奧（Azarias Londono）
▪️前鋒：迪亞茲（Ismael Diaz）、瓦特曼（Cecilio Waterman）、法哈多（Jose Fajardo）、T.羅德里格斯（Tomas Rodriguez）
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
▪️門將：皮克福德（Jordan Pickford）、亨德森（Dean Henderson）、特拉福德（James Trafford）
▪️後衛：詹姆斯（Reece James）、利夫拉門托（Tino Livramento）、斯通斯（John Stones）、格伊（Marc Guéhi）、孔薩（Ezri Konsa）、伯恩（Dan Burn）、昆薩（Jarell Quansah）、奧賴利（Nico O’Reilly）
▪️中場：亨德森（Jordan Henderson）、安德森（Elliot Anderson）、賴斯（Declan Rice）、梅努（Kobbie Mainoo）、加納（James Garner）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、羅傑斯（Morgan Rogers）。
▪️前鋒：薩卡（Bukayo Saka）、馬杜埃凱（Noni Madueke）、埃澤（Eberechi Eze）、拉什福德（Marcus Rashford）、戈登（Anthony Gordon）、凱恩（Harry Kane）、沃特金斯（Ollie Watkins）、東尼（Ivan Toney）
📍2026世界盃L組賽程表
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📍2026世界盃6/28 巴拿馬VS英格蘭基本資訊
📍2026世界盃L組戰績表
📍巴拿馬VS英格蘭戰力戰力分析
📍巴拿馬VS英格蘭預測先發名單與傷兵名單
📍巴拿馬VS英格蘭近期狀態
📍2026世界盃巴拿馬國家隊球員名單
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃L組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：巴拿馬VS英格蘭（世界盃L組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月28日凌晨5點（台灣時間）
📍比賽地點：大都會人壽體育場（紐澤西）
📍主裁判：阿爾·賈西姆（Abdulrahman Al-Jassim，卡達）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|英格蘭
|1－1－0
|4（2）、+2
|4
|2
|迦納
|1－1－0
|1（0）、+1
|4
|3
|克羅埃西亞
|1－0－0
|3（4）、-1
|3
|4
|巴拿馬
|0－0－2
|0（2）、-2
|0
巴拿馬：在傷兵名單上，卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）列為出賽成疑，他並未出現在預測先發中。總教練克里斯蒂安森（Thomas Christiansen）將安排巴拿馬以5後衛體系進行防守，讓瓦特曼（Cecilio Waterman）在前方孤立無援，並囤積中場人數以阻礙英格蘭的攻勢。
巴拿馬雖然踢得頑強，但創造的機會寥寥無幾，面對擁有強大火力的英格蘭，他們此役的首要任務更多是減少失球傷害。保持防守陣型緊湊，並期盼利用反擊偷襲是他們的既定策略，但在球隊實質上已遭到淘汰的情況下，這無疑是一項艱巨的任務。
英格蘭：英格蘭的詹姆斯（Reece James）被列為狀態成疑，但預計仍會先發，賴斯（Declan Rice）同樣出戰成疑，且未進入預測先發。不過，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）麾下依然兵多將廣，有凱恩（Harry Kane）坐鎮前線，並有貝林漢姆（Jude Bellingham）、拉什福德（Marcus Rashford）與馬杜埃凱（Noni Madueke）在後方策應。在需要爭奪分組第1的形勢下，陣容進行部分輪換是有可能的，但目前的預測先發實力依舊強勁。
英格蘭在此前的表現穩健但缺乏亮點，他們擊敗了克羅埃西亞，隨後與迦納踢和。面對巴拿馬擺出的深厚防守，保持耐心以及發揮凱恩和貝林漢姆的個人能力將是破防關鍵。他們擁有撕裂對手防線的武器，同時也具備鎖定小組龍頭的充足動力。
巴拿馬傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）
英格蘭傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：詹姆斯（Reece James）、賴斯（Declan Rice）
預測先發陣容
⚽巴拿馬預測先發（5-4-1）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|莫斯克拉
|Orlando Mosquera
|後衛
|穆里略
|Amir Murillo
|後衛
|科爾多巴
|Jose Cordoba
|後衛
|拉莫斯
|Jiovany Ramos
|後衛
|安德拉德
|Andres Andrade
|後衛
|布萊克曼
|Cesar Blackman
|中場
|馬丁尼茲
|Cristian Martinez
|中場
|巴爾塞納斯
|Yoel Barcenas
|中場
|哈維
|Carlos Harvey
|中場
|J.羅德里格斯
|Jose Luis Rodriguez
|前鋒
|瓦特曼
|Cecilio Waterman
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|皮克福德
|Jordan Pickford
|後衛
|詹姆斯
|Reece James
|後衛
|孔薩
|Ezri Konsa
|後衛
|格伊
|Marc Guéhi
|後衛
|奧賴利
|Nico O’Reilly
|中場
|埃澤
|Eberechi Eze
|中場
|安德森
|Elliot Anderson
|中場
|馬杜埃凱
|Noni Madueke
|前鋒
|貝林漢姆
|Jude Bellingham
|前鋒
|拉什福德
|Marcus Rashford
|前鋒
|凱恩
|Harry Kane
巴拿馬： 巴拿馬在首戰打出了令人鼓舞的表現，最終以0：1不敵迦納，確實顯得有些運氣不佳；然而，第2輪0：1輸給克羅埃西亞的比賽就沒什麼藉口，那場比賽巴拿馬全場僅有一次射正，這場失利也讓他們成為世界盃歷史上，第6支遭遇開局5連敗的國家。巴拿馬在近9場各項賽事中僅拿下了2場勝利（3平、4負），且無論第3輪結果如何，他們都已提早確定無法晉級32強淘汰賽。
英格蘭：英格蘭主帥圖赫爾在上一場與迦納踢成枯燥的0：0後，讓他們錯失了提前鎖定小組前2名的機會。無法將場上的絕對優勢轉化為3分積分，對英格蘭來說確實略帶隱憂。好消息是，英格蘭在過去12場比賽中的第3次未能取勝（9勝2平1負），因此目前完全沒有恐慌。英格蘭極被看好能在此役強勢反彈，主要原因之一是他們在過去14次的世界盃征程中，僅在其中一次的小組賽第3輪嘗過敗績（8勝、5平、1敗）。
歷史對戰紀錄：2隊在歷史上僅有過一次交手，那是在2018年世界盃小組賽，當時英格蘭以6：1大勝。這至今仍是雙方唯一的對戰紀錄，雖然巴拿馬這次的組織防守無疑會更加嚴密，但造成當年懸殊比分的實力差距並未真正縮小。
📍2026世界盃巴拿馬國家隊球員名單
▪️門將：莫斯克拉（Orlando Mosquera）、梅希亞（Luis Mejia）、薩穆迪奧（Cesar Samudio）
▪️後衛：布萊克曼（Cesar Blackman）、古鐵雷斯（Jorge Gutierrez）、穆里略（Amir Murillo）、埃斯科巴（Fidel Escobar）、安德拉德（Andres Andrade）、法里尼亞（Edgardo Farina）、科爾多巴（Jose Cordoba）、戴維斯（Eric Davis）、拉莫斯（Jiovany Ramos）、米勒（Roderick Miller）
▪️中場：戈多伊（Anibal Godoy）、卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）、哈維（Carlos Harvey）、馬丁尼茲（Cristian Martinez）、J.羅德里格斯（Jose Luis Rodriguez）、亞尼斯（Cesar Yanis）、巴爾塞納斯（Yoel Barcenas）、昆特羅（Alberto Quintero）、隆多尼奧（Azarias Londono）
▪️前鋒：迪亞茲（Ismael Diaz）、瓦特曼（Cecilio Waterman）、法哈多（Jose Fajardo）、T.羅德里格斯（Tomas Rodriguez）
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
▪️門將：皮克福德（Jordan Pickford）、亨德森（Dean Henderson）、特拉福德（James Trafford）
▪️後衛：詹姆斯（Reece James）、利夫拉門托（Tino Livramento）、斯通斯（John Stones）、格伊（Marc Guéhi）、孔薩（Ezri Konsa）、伯恩（Dan Burn）、昆薩（Jarell Quansah）、奧賴利（Nico O’Reilly）
▪️中場：亨德森（Jordan Henderson）、安德森（Elliot Anderson）、賴斯（Declan Rice）、梅努（Kobbie Mainoo）、加納（James Garner）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、羅傑斯（Morgan Rogers）。
▪️前鋒：薩卡（Bukayo Saka）、馬杜埃凱（Noni Madueke）、埃澤（Eberechi Eze）、拉什福德（Marcus Rashford）、戈登（Anthony Gordon）、凱恩（Harry Kane）、沃特金斯（Ollie Watkins）、東尼（Ivan Toney）
📍2026世界盃L組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月18日（四）
|凌晨04：00
|英格蘭4：2克羅埃西亞
|AT&T體育場／阿靈頓
|6月18日（四）
|早上07：00
|迦納1：0巴拿馬
|BMO球場／多倫多
|第2輪
|6月24日（三）
|凌晨04：00
|英格蘭0：0迦納
|吉列體育場／麻州
|6月24日（三）
|早上07：00
|巴拿馬0：1克羅埃西亞
|BMO球場／多倫多
|第3輪
|6月28日（日）
|凌晨05：00
|巴拿馬vs英格蘭
|大都會人壽體育場／紐澤西
|6月28日（日）
|凌晨05：00
|克羅埃西亞vs迦納
|林肯金融球場／賓州
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
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|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
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