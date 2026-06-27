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▲2026年世界盃L組第3輪於6月28日開踢，英格蘭交手巴拿馬。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/28 巴拿馬VS英格蘭基本資訊

📍2026世界盃L組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 英格蘭 1－1－0 4（2）、+2 4 2 迦納 1－1－0 1（0）、+1 4 3 克羅埃西亞 1－0－0 3（4）、-1 3 4 巴拿馬 0－0－2 0（2）、-2 0

📍巴拿馬VS英格蘭戰力分析

▲2026世界盃L組第3輪，巴拿馬核心中場卡拉斯基亞（Adalberto Carrasquilla），對陣英格蘭的比賽能否回歸，將影響戰局走向。（圖／美聯社／達志影像）

📍巴拿馬VS英格蘭傷兵名單與預測先發

⚽巴拿馬預測先發（5-4-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 莫斯克拉 Orlando Mosquera 後衛 穆里略 Amir Murillo 後衛 科爾多巴 Jose Cordoba 後衛 拉莫斯 Jiovany Ramos 後衛 安德拉德 Andres Andrade 後衛 布萊克曼 Cesar Blackman 中場 馬丁尼茲 Cristian Martinez 中場 巴爾塞納斯 Yoel Barcenas 中場 哈維 Carlos Harvey 中場 J.羅德里格斯 Jose Luis Rodriguez 前鋒 瓦特曼 Cecilio Waterman

⚽英格蘭預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 皮克福德 Jordan Pickford 後衛 詹姆斯 Reece James 後衛 孔薩 Ezri Konsa 後衛 格伊 Marc Guéhi 後衛 奧賴利 Nico O’Reilly 中場 埃澤 Eberechi Eze 中場 安德森 Elliot Anderson 中場 馬杜埃凱 Noni Madueke 前鋒 貝林漢姆 Jude Bellingham 前鋒 拉什福德 Marcus Rashford 前鋒 凱恩 Harry Kane

📍巴拿馬VS英格蘭近期狀態

📍2026世界盃巴拿馬國家隊球員名單

📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單

📍2026世界盃L組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月18日（四） 凌晨04：00 英格蘭4：2克羅埃西亞 AT&T體育場／阿靈頓 6月18日（四） 早上07：00 迦納1：0巴拿馬 BMO球場／多倫多 第2輪 6月24日（三） 凌晨04：00 英格蘭0：0迦納 吉列體育場／麻州 6月24日（三） 早上07：00 巴拿馬0：1克羅埃西亞 BMO球場／多倫多 第3輪 6月28日（日） 凌晨05：00 巴拿馬vs英格蘭 大都會人壽體育場／紐澤西 6月28日（日） 凌晨05：00 克羅埃西亞vs迦納 林肯金融球場／賓州

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月28日L組第3輪開踢，由巴拿馬交手英格蘭。英格蘭目前與迦納同為4分積分，基本上已經一腳踏進32強淘汰賽，此役的焦點在於他們能否奪得分組第1，這場勝利將很有可能幫他們鎖定頭名。而歷經2場惜敗、目前積分0分的巴拿馬則幾乎宣告出局，即使此役獲勝也僅能進帳3分，且在淨勝球劣勢的情況下，需要極大程度仰賴其他球隊的幫忙。巴拿馬VS英格蘭（世界盃L組小組賽）2026年6月28日凌晨5點（台灣時間）大都會人壽體育場（紐澤西）阿爾·賈西姆（Abdulrahman Al-Jassim，卡達）在傷兵名單上，卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）列為出賽成疑，他並未出現在預測先發中。總教練克里斯蒂安森（Thomas Christiansen）將安排巴拿馬以5後衛體系進行防守，讓瓦特曼（Cecilio Waterman）在前方孤立無援，並囤積中場人數以阻礙英格蘭的攻勢。巴拿馬雖然踢得頑強，但創造的機會寥寥無幾，面對擁有強大火力的英格蘭，他們此役的首要任務更多是減少失球傷害。保持防守陣型緊湊，並期盼利用反擊偷襲是他們的既定策略，但在球隊實質上已遭到淘汰的情況下，這無疑是一項艱巨的任務。英格蘭的詹姆斯（Reece James）被列為狀態成疑，但預計仍會先發，賴斯（Declan Rice）同樣出戰成疑，且未進入預測先發。不過，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）麾下依然兵多將廣，有凱恩（Harry Kane）坐鎮前線，並有貝林漢姆（Jude Bellingham）、拉什福德（Marcus Rashford）與馬杜埃凱（Noni Madueke）在後方策應。在需要爭奪分組第1的形勢下，陣容進行部分輪換是有可能的，但目前的預測先發實力依舊強勁。英格蘭在此前的表現穩健但缺乏亮點，他們擊敗了克羅埃西亞，隨後與迦納踢和。面對巴拿馬擺出的深厚防守，保持耐心以及發揮凱恩和貝林漢姆的個人能力將是破防關鍵。他們擁有撕裂對手防線的武器，同時也具備鎖定小組龍頭的充足動力。禁賽：無傷勢疑慮：卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）禁賽：無傷勢疑慮：詹姆斯（Reece James）、賴斯（Declan Rice）巴拿馬在首戰打出了令人鼓舞的表現，最終以0：1不敵迦納，確實顯得有些運氣不佳；然而，第2輪0：1輸給克羅埃西亞的比賽就沒什麼藉口，那場比賽巴拿馬全場僅有一次射正，這場失利也讓他們成為世界盃歷史上，第6支遭遇開局5連敗的國家。巴拿馬在近9場各項賽事中僅拿下了2場勝利（3平、4負），且無論第3輪結果如何，他們都已提早確定無法晉級32強淘汰賽。英格蘭主帥圖赫爾在上一場與迦納踢成枯燥的0：0後，讓他們錯失了提前鎖定小組前2名的機會。無法將場上的絕對優勢轉化為3分積分，對英格蘭來說確實略帶隱憂。好消息是，英格蘭在過去12場比賽中的第3次未能取勝（9勝2平1負），因此目前完全沒有恐慌。英格蘭極被看好能在此役強勢反彈，主要原因之一是他們在過去14次的世界盃征程中，僅在其中一次的小組賽第3輪嘗過敗績（8勝、5平、1敗）。2隊在歷史上僅有過一次交手，那是在2018年世界盃小組賽，當時英格蘭以6：1大勝。這至今仍是雙方唯一的對戰紀錄，雖然巴拿馬這次的組織防守無疑會更加嚴密，但造成當年懸殊比分的實力差距並未真正縮小。▪️莫斯克拉（Orlando Mosquera）、梅希亞（Luis Mejia）、薩穆迪奧（Cesar Samudio）▪️布萊克曼（Cesar Blackman）、古鐵雷斯（Jorge Gutierrez）、穆里略（Amir Murillo）、埃斯科巴（Fidel Escobar）、安德拉德（Andres Andrade）、法里尼亞（Edgardo Farina）、科爾多巴（Jose Cordoba）、戴維斯（Eric Davis）、拉莫斯（Jiovany Ramos）、米勒（Roderick Miller）▪️戈多伊（Anibal Godoy）、卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）、哈維（Carlos Harvey）、馬丁尼茲（Cristian Martinez）、J.羅德里格斯（Jose Luis Rodriguez）、亞尼斯（Cesar Yanis）、巴爾塞納斯（Yoel Barcenas）、昆特羅（Alberto Quintero）、隆多尼奧（Azarias Londono）▪️迪亞茲（Ismael Diaz）、瓦特曼（Cecilio Waterman）、法哈多（Jose Fajardo）、T.羅德里格斯（Tomas Rodriguez）▪️皮克福德（Jordan Pickford）、亨德森（Dean Henderson）、特拉福德（James Trafford）▪️詹姆斯（Reece James）、利夫拉門托（Tino Livramento）、斯通斯（John Stones）、格伊（Marc Guéhi）、孔薩（Ezri Konsa）、伯恩（Dan Burn）、昆薩（Jarell Quansah）、奧賴利（Nico O’Reilly）▪️亨德森（Jordan Henderson）、安德森（Elliot Anderson）、賴斯（Declan Rice）、梅努（Kobbie Mainoo）、加納（James Garner）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、羅傑斯（Morgan Rogers）。▪️薩卡（Bukayo Saka）、馬杜埃凱（Noni Madueke）、埃澤（Eberechi Eze）、拉什福德（Marcus Rashford）、戈登（Anthony Gordon）、凱恩（Harry Kane）、沃特金斯（Ollie Watkins）、東尼（Ivan Toney）