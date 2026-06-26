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日本當地時間26日晚間10時29分發生規模5.6地震，震央位於山梨縣東部富士五湖，地震深度20公里。山梨縣富士河口湖町最大震度達到6弱，有網友擔心地震是否會影響到富士山火山活動，日本氣象廳表示，目前富士山各項觀測數據並未出現變化，火山活動亦無任何異常跡象。綜合日媒報導，日本氣象廳表示這次地震沒有海嘯風險，富士山也沒有異常，不過，隨著週末有兩個颱風接踵逼近東日本，大雨恐將讓遭遇強震過後的土石爆發大規模坍方，呼籲當地民眾採取最高級別的避難防禦。日本氣象廳預估，東海地方以及包含東京在內的關東甲信地區將在週末迎來致災性大雨。預估到27日傍晚，東海地方24小時降雨量可達到350毫米，關東甲信地區24小時降雨量可達到200毫米。日本氣象廳提醒，在颱風暴雨與潛在餘震的雙重夾擊下，民眾務必在安全處所避難，並採取當前所能做到的最高規格安全防範措施，以嚴防複合型天災帶來二次傷害。