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▲傑昇通信6月27日推出「10在好康10店同樂會」，前200名完成指定任務可領傑納瑞衛生紙一串、200元配件購物金及親友同樂券。（圖／官方提供）

10間限定門市一次看

現在應該換iPhone 17還是等18?

▲傑昇通信「10在好康10店同樂會」限定10間門市，各店限量200名，民眾可依門市地址與營業時間前往參加。（圖／官方提供）

傑昇通信今（27）日推出一日限定「10在好康10店同樂會」，今年最新開幕的10間門市舉辦回饋活動，民眾只要在上午11點前往指定門市，取得限量號碼牌並完成現場打卡任務，前200名就能免費領取一串衛生紙，還可獲得200元配件購物金與500元親友同樂券，全台10店合計共2000個名額。傑昇通信表示，本次活動只限指定10間門市，民眾需於活動當天依各門市規範領取號碼牌，取得資格後，掃描現場QR Code完成留言打卡，並拍攝指定門市照片上傳，即可在營業時間內領取活動好康。好禮包含傑納瑞衛生紙1串，共6包，另有200元配件購物金及500元親友同樂券。若民眾當天直接使用200元配件購物金於店內消費，還可再加碼獲得1串衛生紙。本次參與活動的10間門市包含新竹光復店、田中中州店、新豐建興店、大肚文昌店、清水中山店、南屯黎明店、內湖金湖店、西螺中山店、香山中華店，以及永靖瑚璉店。傑昇通信提醒，各門市名額皆限量200名，預計上午11點開始發放號碼牌。至於現在是要買iPhone 17系列，還是等到9月看會不會有iPhone 18？ 傑昇通信分析，下一代iPhone價格不確定性升高，反而凸顯iPhone 17系列目前的性價比，iPhone 17系列目前已進入產品週期的「黃金甜蜜點」，後續空機價格大幅下修機會有限，若消費者半年內有明確換機需求，現在入手反而是較符合時間與經濟效益的選擇。