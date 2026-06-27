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美國總統川普19歲孫女凱伊（Kai Trump）25日在YouTube發布一段近20分鐘的VLOG，帶著粉絲直擊白宮內部陳設與格局，不僅模仿祖父在新聞講台上發表演說，更大方坐上總統辦公椅，親自示範川普那顆著名的「一按健怡可樂就來」紅色按鈕，引發外界譁然。影片上線不到一天便累計26萬次觀看，但評價兩極，大批網友直接開砲批評她把國家公器當自家客廳。影片中，身為百萬YouTuber的凱伊，先是站上白宮新聞講台，模仿川普的語氣和姿態發表談話，頗具喜感。隨後她更直接坐上總統辦公室的高檔皮椅，大方展示辦公桌旁那顆著名的紅色按鈕，幽默笑道：「只要按下這顆紅鈕，健怡可樂就會立刻送來。」此外，她也趁機吐槽起祖父的審美品味，笑說白宮如今到處都是閃亮亮的金色裝潢，還故意裝出一本正經的語氣說：「因為我爺爺『最討厭』金色了……開玩笑的，那是他的最愛！」然而這支影片並未如預期帶來正面迴響，反而招來大量批評。不少網友直接點名凱伊「太傲慢」，砲轟她把白宮稱為「我家」、一屁股就坐上總統辦公椅，「言行舉止完全失了分寸」，況且她平日根本不住在白宮。更令外界不滿的是，凱伊在影片中不僅替特定飲料品牌在白宮場景中進行置入性行銷，更趁機在白宮各處拍攝自己服裝品牌的宣傳照，被大批網友批評根本是赤裸裸的「公器私用」，利用祖父的政治資源為自己的商業品牌牟利。這支影片的拍攝契機，源自川普14日在白宮南草坪舉辦的「UFC Freedom 250」格鬥賽，同時慶祝其80歲生日及美國建國250週年紀念活動。凱伊藉由出席這場盛大派對的機會，大方在白宮各處取景拍攝，並剪輯成這支完整的導覽VLOG。