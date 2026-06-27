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欣亞數位門市再升級！芙莉蓮聯名顯卡、限量紀念卡釋出

▲除了超稀有顯示卡之外，現場也準備近40項限量排隊商品，其中包含KIOXIA Exceria G2 1TB SSD從5990元下殺至2990元、TEAM QX 1TB SSD從5999元降至2290元。（圖／欣亞數位）

▲《葬送的芙莉蓮》聯名限量版顯示卡抽籤購買將在今（27）日下午進行。（圖／欣亞數位）

40款限量商品排隊搶！SSD、顯卡通通有超狂優惠

▲欣亞數位桃園中壢店開幕優惠商品一覽。（圖／欣亞數位）

欣亞數位桃園中壢店位置

▲欣亞數位桃園中壢店位置。（圖／欣亞數位）

芙莉蓮粉絲千萬別錯過！今（27）日欣亞數位桃園中壢店以全新姿態開幕，現場舉辦40項限量商品販售，其中就包含「微星 RTX 5070 Ti 16G FRIEREN EDITION OC《葬送的芙莉蓮》聯名限量版」以及全球限量「技嘉 AORUS RTX 5090 INFINITY 32G 40週年紀念版顯卡」，2款產品都將於活動當天透過抽籤方式決定購買資格，讓玩家不用熬夜搶購，活動詳細內容也出爐了！繼日前全新打造的「欣亞筆電華山町」，開幕典禮欣亞數位董事長魏碧芬帶領團隊，攜手天成文旅-華山町副董事長張東豪、以及國立臺灣大學、華碩、宏碁、台灣聯想環球科技、十銓、聯強、捷元等品牌代表完成剪綵儀式，見證欣亞北部首間筆電專門店正式啟用。隨後欣亞數位桃園中壢店，也以全新姿態與消費者相約於今（27）日中午12點正式開幕，活動最受矚目的焦點之一，莫過於2款話題性十足的限量顯示卡。包括近期在玩家社群引發熱烈討論的「微星 RTX 5070 Ti 16G FRIEREN EDITION OC《葬送的芙莉蓮》聯名限量版」，以及全球限量、極具收藏價值的「技嘉 AORUS RTX 5090 INFINITY 32G 40週年紀念版顯卡」，2款產品都將於活動當天透過抽籤方式決定購買資格，讓玩家不用熬夜搶購，也有機會把夢幻逸品帶回家。除了超稀有顯示卡之外，現場也準備近40項限量排隊商品，其中包含KIOXIA Exceria G2 1TB SSD從5990元下殺至2990元、TEAM QX 1TB SSD從5999元降至2290元，以及PNY RTX 5070 OC Triple Fan顯示卡以18990元限量供應。更有darkFlash風扇系列祭出19元超殺價格，預計將成為活動當天另一波搶購焦點。活動期間，卉妮、筠熹與西瓜三位人氣KOL也將輪番擔任一日店長，除了與粉絲近距離互動、有獎徵答之外，更將搭配三場一元起標活動，競標品項涵蓋RTX顯示卡、AMD處理器、ROG電競螢幕、DJI OSMO 360全景相機等高人氣商品，讓現場玩家有機會用超低價格帶回夢想裝備。