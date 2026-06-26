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受米克拉颱風影響，台灣多地接連傳出嚴重淹水災情，行政院長卓榮泰26日上午緊急新增行程，親自前往水利署防災中心視導。對此，總統賴清德也指出，若總預算持續卡關，中央恐無足夠經費救災；藍營則反駁《預算法》明定救災可移緩濟急、工作不卡關；行政院強調，直接用於救災的「災害準備金」並非延續性計畫，沒過就是不能用，請立法院盡早通過總預算。國民黨團批評，綠營將天災當成政治提款機，今年度中央政府總預算高達3兆350億元，即便尚未審議通過，根據《預算法》第54條，政府依法仍可照常執行法定義務支出與延續性計畫。同時，《災害防救法》第57條也賦予各級政府在救災經費不足時，能以「移緩濟急」的方式彈性調整年度收支，加上立法院早在3月就放行了包含治水防洪在內的718億元新興預算，手頭有近3兆元可合法調度，救災根本不會停擺。行政院發言人李慧芝說明，政院早在2025年8月29日就遞交總預算案，至今卻拖延302天，能直接投入救災的災害準備金與第二預備金，必須等總預算三讀通過後才能動支；而4月放行的718億元新興計劃中，治水預算屬於長遠水利工程規劃，不能用來填補例外移緩濟急的資金缺口，這不該成為立法院延宕審查的藉口，防災經費必須及時到位，才能保障人民安全。