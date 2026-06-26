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許多上班族驚睹「飛機掉下來」

中國北京第一高樓，總高528公尺的「中國尊」中信大廈，今（26）日傍晚驚傳遭到小飛機撞擊，大樓外牆部分玻璃碎裂，小飛機在撞擊後解體斷裂，大批殘骸如雨般砸向地面，部分殘骸還能看到冒出黑煙與火焰。事發後當地已遭到大批警力封鎖，但中國官方仍未通報傷亡情況，目前也還不清楚意外發生的原因。綜合媒體報導，根據目擊者描述與社群網路流傳的現場畫面，這起事故發生於北京當地時間26日晚間6時許。由於正值下班尖峰時間，北京朝陽區中央商務區的許多上班員工，皆目睹了小飛機撞高樓的瞬間，現場驚呼聲不斷。意外發生後，「中國尊」中信大廈也隨即啟動緊急疏散，現場街道可見許多小飛機殘骸散落一地，砸穿了多輛位於該地的汽車玻璃，還有大批消防車在接報後迅速趕抵現場進行善後。據了解，事故小飛機為中國國產的「阿若拉 SA60L」雙座輕型運動飛機，註冊編號為 B-12PP。該機隸屬於提供飛行培訓與空中遊覽服務的「東時雙悅（北京）通用航空」。據民航業界消息指出，該航班當時由一名劉姓機長進行本場空域單飛，於下午5時30分自北京平谷石佛寺機場起飛，原定10分鐘後返場著陸。然而飛機隨後因不明原因偏離既定航線，地面監測系統追蹤其至北京東五環一帶後訊號便徹底中斷。《路透社》報導指出，意外發生後，隨即有大批警察進駐，在現場拉起警戒線，並阻止附近民眾向「中國尊」方向拍照或錄影，不過相關畫面還是在社群網路上瘋傳。由於事故發生地點緊鄰北京政治與經濟心臟地帶，且適逢7月1日中共建黨105周年前夕，時間地點均相當敏感。截至目前為止，中國官方尚未就這起罕見事故發表任何聲明，也未通報是否有傷亡。小飛機撞高樓究竟是機件故障、天候干擾還是另有人為因素，仍待後續調查釐清。