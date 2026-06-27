高雄新左營火車站近年陸續收編了數隻可愛的流浪貓，去年還打造貓咪休憩區，好幾隻貓站長都常常在現場活動，吸引無數貓奴朝聖。不過日前有民眾發現休憩區被圍起並公告8月1日拆除，引發關注。對此，台鐵公司後續則出面澄清，強調貓樂園為「暫時封園」，未來將全面升級，讓貓站長們活動更加安全舒適。
新左營貓咪聖地命運大逆轉！台鐵澄清：非永久關閉
消息曝光後，立刻引發全台貓奴關注，擔心未來再也看不到可愛的貓站長們跑跑跳跳，紛紛向台鐵留言求情；但也有一部分人質疑，在車站公開場域讓貓咪們自由走動，是否有放養之嫌。
針對關閉爭議，台鐵近期也在社群Threads上發出聲明，感謝旅客與網友們對新左營車站內三隻貓咪活動空間的關心。針對近日外界擔憂貓樂園預定於 8 月 1 日關閉拆除一事，臺鐵公司特此澄清說明，並公布後續的環境升級規劃。
台鐵強調，請大家放心，貓樂園並非永久關閉。由於樂園緊鄰的逃生梯近期將進行修繕工程，考量施工人員進出動線及貓咪的安全，貓樂園將配合「暫時封園」。台鐵也將利用這段封閉期間，同步進行內部設備的檢查維護與全面的清潔消毒；待相關工程順利完工後，就會重新開放旅客參觀。
至於先前站內張貼的「8月1日拆除公告」，台鐵表示，經查是車站內部對於維護經費會計科目認知落差所產生的誤解，目前站方已將該公告撤除，「再次感謝大家對站內貓咪的疼愛，待整修完畢後，貓樂園將以更安全、舒適的全新面貌與大家相見喔！」
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消息曝光後，立刻引發全台貓奴關注，擔心未來再也看不到可愛的貓站長們跑跑跳跳，紛紛向台鐵留言求情；但也有一部分人質疑，在車站公開場域讓貓咪們自由走動，是否有放養之嫌。
針對關閉爭議，台鐵近期也在社群Threads上發出聲明，感謝旅客與網友們對新左營車站內三隻貓咪活動空間的關心。針對近日外界擔憂貓樂園預定於 8 月 1 日關閉拆除一事，臺鐵公司特此澄清說明，並公布後續的環境升級規劃。
至於先前站內張貼的「8月1日拆除公告」，台鐵表示，經查是車站內部對於維護經費會計科目認知落差所產生的誤解，目前站方已將該公告撤除，「再次感謝大家對站內貓咪的疼愛，待整修完畢後，貓樂園將以更安全、舒適的全新面貌與大家相見喔！」