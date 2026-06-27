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▲梅西曾在社群曬出一款由邁阿密名店製作的阿根廷傳統拿坡里披薩，由於表面鋪滿番茄與洋蔥、完全不見起司，奇特的賣相曾被網友無情酸為「史上最爛披薩」。（圖／翻攝自 Lionel Messi IG）

▲當年這張披薩照曝光後，直接宣告梅西沒有隨隊前往客場，讓砸下重金買票的球迷大失所望，更導致邁阿密國際以2比5慘敗，遭到對手用惡搞披薩圖瘋狂嘲諷。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃正如火如荼地進行中，全球球迷的目光不僅緊盯著綠茵場上的激烈攻防，連球星們的一舉一動、甚至連過去的飲食私生活都被放大檢視。其中，正率領阿根廷國家隊出征、迎來生涯創紀錄「第六屆世界盃」的39歲傳奇球王梅西（Lionel Messi），他3年前在邁阿密點的一份披薩，近日居然再度在社群網路上掀起瘋傳與熱議，這份曾被全球網友戲稱為「史上最爛」的披薩，背後其實隱藏著當年美國職棒大聯盟（MLS）一場讓無數球迷崩潰的「放鳥」黑歷史。這起爆笑的病毒式傳播事件源自於2023年9月，當時剛轉會至美職聯邁阿密國際（Inter Miami）不久的梅西，在當天晚上於個人Instagram限時動態中，曬出了自己的宵夜，並寫下：「謝謝Banchero Miami（邁阿密 beach一家著名的阿根廷披薩店）。」沒想到這張照片一貼出，立刻讓全球的體育迷與美食愛好者崩潰。從照片上看，這片披薩賣相極其混亂且毫無胃口：焦黑乾癟的餅皮宛如一塊硬紙板，表面完全看不到任何起司與番茄醬的蹤影，取而代之的是鋪得亂七八糟的厚切生番茄片、大塊的白洋蔥、隨意散落的整顆青橄欖，以及撒得像不用錢一樣的乾奧勒岡葉。各大社群媒體網友瞬間群起圍攻，大肆嘲諷這簡直是「地獄級披薩」，並紛紛留言：「這看起來就像一個5歲小孩畫出來的披薩」、「這是IKEA披薩吧？連番茄醬都得買回去自己組裝！」不過，事後飲食評論家與餐廳員工隨即出面替球王「平反」。這並非一塊沒有起司的垃圾披薩，而是非常正宗的。這種阿根廷靈魂美食的特色，就是會將極其厚重的莫札瑞拉起司與番茄醬，完全隱藏在滿滿的番茄片與洋蔥配料下方。在布宜諾斯艾利斯，這是一道深受當地人喜愛的傳統美味。然而，這張披薩照當年之所以會演變成一場災難，賣相只是其次，「時間點」才是真正引爆美職聯球迷怒火的導火線。在梅西溫馨曬出披薩宵夜的那個週五晚上，邁阿密國際隔天即將在客場挑戰亞特蘭大聯隊。當時全美正陷入瘋狂的「梅西狂熱」，成千上萬的亞特蘭大球迷與特地奔赴客場的粉絲，不惜在二級市場上花費數百、甚至上千美元的黃牛天價購買門票，就是為了能一睹球王在球場上的英姿。結果，梅西這張安穩待在邁阿密家中的披薩照，無預警地向全世界「劇透」了他根本沒有隨隊前往亞特蘭大，隨後球團證實他因輕微肌肉疲勞留隊休息。失去了靈魂核心的邁阿密國際，最終在隔天的比賽中以2：5慘遭亞特蘭大聯隊血洗，吞下了梅西加盟以來的首場敗仗。亞特蘭大聯隊的小編更是在賽後趁勝追擊，在官方社群上貼出了一張用番茄片排成巨大「（象徵Loser，輸家）」字樣的披薩惡搞圖，並狠酸：「這是你們旅途的披薩，拿去吧。」雖然這場「披薩門」在當時演變成一場體育公關危機，但最大的贏家無疑是這家披薩店「Banchero Miami」。在貼文曝光的隔天，店門口居然排起了綿延數個街區的瘋狂人龍，幾百名球迷爭先恐後地前來點一份價值27英鎊、與球王同款的披薩。店家也打鐵趁熱，立刻將官方Instagram的簡介修改為：成功將這場輿論風暴轉化為巨大的商業奇蹟。如今時隔3年，美加墨世界盃火熱開打，這個經典的「披薩迷因」再度被網友挖了出來，並在短短一週內在Instagram上狂吸超過10萬個讚。