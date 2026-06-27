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▲「2026桃園蘆竹農遊趣」開幕式暫停，而「2026台灣百大行腳趣─羊稠步道甲蟲季10年有成感恩同行」6月27到28日系列活動，同步取消。（圖／取自桃園好農臉書）

因應近日全台豪雨與氣候影響，全台數個活動都將取消或延期，包含台北水舞嘉年華閉幕式取消；另外，多個景點包含後慈湖園區、天池山莊等也暫停開放或休園，此外也有今（27）日開始再度開放的景點。《NOWNEWS今日新聞》一次整理各個活動與景點資訊，周末出遊別撲空。桃園市政府農業局考量颱風米克拉外圍環流與連日豪雨影響致山區與戶外場域地面泥濘、步道濕滑，原訂6月27日舉辦的「2026桃園蘆竹農遊趣」開幕式、「2026台灣百大行腳趣─羊稠步道甲蟲季10年有成感恩同行」6月27到28日系列活動，同步取消。農業局說，羊稠步道甲蟲季開幕活動順延一週，預計於7月5日辦理；「桃園蘆竹農遊趣」後續活動資訊，則視天候與場地狀況另行公告。「2026台北水舞嘉年華」於本月13日錫口碼頭彩虹橋正式開幕，本將於今（27）日舉辦閉幕式，還將有煙火秀，因為連日豪雨災情，市府緊急公布27日的水舞嘉年華暫停，而且今日閉幕式也不舉辦，市府也解釋，這代表今年活動將提早結束，預計不會再補辦閉幕式或是煙火秀。觀傳局表示，感謝民眾對台北水舞嘉年華活動的支持，雖然今年提早落幕，期待未來以更精彩的活動內容再次與大家相見。後慈湖園區原訂27日開園，延到29日開園，風景區管理處公告暫停入園公告說明，因為後慈湖園區有部分步道局部坍方和積水，為維護遊客安全並進行園區災後整理，後慈湖園區27日、28日暫停入園2日。林業保育署南投分署表示，天池山莊因能高越嶺國家步道沿線仍有多處落石，基於安全考量，目前持續封閉，開放時間將依天候及步道狀況適時發布。奧萬大國家森林遊樂區原本於6月26日預警性休園，現場經過園區環境及設施整備作業後，將於6月27日上午8時起恢復開園。林業保育署屏東分署表示，受颱風環流及西南氣流雨勢影響，除北大武山國家步道及檜谷山屋因連日降雨尚須時進行路徑巡查及水源修復，持續封閉一日外，其餘育樂場域經林業保育署屏東分署完成巡查，林後四林平地森林園區、墾丁國家森林遊樂區 、雙流國家森林遊樂區預定於6月27日開園。其中墾丁因第二區步道泥濘濕滑，僅開放第一區 ；雙流因溪水水位高漲，涉水區暫時封閉，遊客請由沿山步道進入瀑布步道 ；白榕步道則須原路折返。阿里山林業鐵路配合阿里山國家森林遊樂區6月26日上午8時開園，森林遊樂區內沼平線及神木線自上午9時起恢復營運，祝山線則於6月27日凌晨開始營運，本線（嘉義-阿里山）各班次列車正常營運。