2026年美加墨世界盃不只是全球頂級球星同場競技的舞台，也是一場足壇「超級富豪」的奢華展示。根據體育財經媒體《Sportico》最新估算，本屆世界盃收入最高的前10名球員，過去12個月透過薪資、獎金、商業代言與授權收入，合計狂撈高達9.24億美元，約新台幣294億元。其中葡萄牙傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）以2.95億美元高居榜首，遠遠甩開排名第2、年收1.4億美元的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。
C羅與梅西持續霸榜 沙國聯賽徹底改變薪資版圖
葡萄牙傳奇巨星C羅（Cristiano Ronaldo）以估計高達2.95億美元的稅前總收入穩居榜首，將排名第二、總收入1.4億美元的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）遠遠拋在腦後。光是這兩位足壇絕代雙驕，合計就賺進了4.35億美元，佔了前10大球星總收入的近47%。
這份榜單最明顯的趨勢，莫過於沙烏地阿拉伯「鈔能力」對全球足壇薪資結構的強勢洗牌。在前8名高薪球員中，就有3人效力於沙烏地職業足球聯賽（Saudi Pro League）。C羅效力於艾納斯（Al-Nassr），其合約與相關商業分紅帶來約2.3億美元驚人收入，另外6500萬美元則來自場外代言。同屬艾納斯的塞內加爾球星馬內（Sadio Mané）以5400萬美元位居第7；效力阿赫利（Al-Ahli）的阿爾及利亞隊長馬赫雷斯（Riyad Mahrez）則以5300萬美元緊追在後。這凸顯了沙國透過鉅額投資體育產業，積極吸引全球目光的野心。
商業代言成超級金雞母 梅西場外吸金力最強
除了天價年薪，球員的個人品牌價值正成為拉開收入差距的關鍵。梅西雖然在總收入屈居第二，但他過去一年的「場外代言」收入高達7000萬美元，完美打平了他的場上薪資，這讓他成為本屆世界盃場外吸金力最強的球員。
整體而言，這10位頂尖球星的商業代言與授權收入總計達2.55億美元，佔了他們總收入的四分之一以上。在現代足壇，超級球星早已不僅僅是球員，他們本身就是極具商業價值的跨國品牌。
歐洲豪門底氣猶存 27歲以下新生代強勢接班
儘管沙國聯賽強勢崛起，但歐洲傳統豪門依然在榜單中佔據半壁江山。西甲霸主皇家馬德里（Real Madrid）成為最大贏家，陣中有3人殺入前10，分別是排名第3的法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé，1億美元）、排名第5的巴西邊鋒維尼修斯（Vinícius Júnior，6000萬美元）以及排名第9的英格蘭中場貝林漢姆（Jude Bellingham，4400萬美元）。
此外，英超則有曼城的哈蘭德（Erling Haaland，8000萬美元）與利物浦的薩拉（Mohamed Salah，5500萬美元）入榜。最令人驚豔的是，效力巴塞隆納的西班牙天才新星亞馬爾（Lamine Yamal）也以4300萬美元強勢擠進第10名。
這份榜單中，姆巴佩、哈蘭德、維尼修斯、貝林漢姆與亞馬爾這5位年齡在27歲（含）以下的年輕球員佔據了一半的名額。這不僅反映出各大品牌與球團對足壇新生代巨星的高度投資意願，也宣告著各大聯賽的經濟版圖，正隨著新星的全球數位影響力邁向全新紀元。
2026世界盃：全球收入前10大球星榜單與薪資結構解析
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葡萄牙傳奇巨星C羅（Cristiano Ronaldo）以估計高達2.95億美元的稅前總收入穩居榜首，將排名第二、總收入1.4億美元的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）遠遠拋在腦後。光是這兩位足壇絕代雙驕，合計就賺進了4.35億美元，佔了前10大球星總收入的近47%。
這份榜單最明顯的趨勢，莫過於沙烏地阿拉伯「鈔能力」對全球足壇薪資結構的強勢洗牌。在前8名高薪球員中，就有3人效力於沙烏地職業足球聯賽（Saudi Pro League）。C羅效力於艾納斯（Al-Nassr），其合約與相關商業分紅帶來約2.3億美元驚人收入，另外6500萬美元則來自場外代言。同屬艾納斯的塞內加爾球星馬內（Sadio Mané）以5400萬美元位居第7；效力阿赫利（Al-Ahli）的阿爾及利亞隊長馬赫雷斯（Riyad Mahrez）則以5300萬美元緊追在後。這凸顯了沙國透過鉅額投資體育產業，積極吸引全球目光的野心。
除了天價年薪，球員的個人品牌價值正成為拉開收入差距的關鍵。梅西雖然在總收入屈居第二，但他過去一年的「場外代言」收入高達7000萬美元，完美打平了他的場上薪資，這讓他成為本屆世界盃場外吸金力最強的球員。
整體而言，這10位頂尖球星的商業代言與授權收入總計達2.55億美元，佔了他們總收入的四分之一以上。在現代足壇，超級球星早已不僅僅是球員，他們本身就是極具商業價值的跨國品牌。
儘管沙國聯賽強勢崛起，但歐洲傳統豪門依然在榜單中佔據半壁江山。西甲霸主皇家馬德里（Real Madrid）成為最大贏家，陣中有3人殺入前10，分別是排名第3的法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé，1億美元）、排名第5的巴西邊鋒維尼修斯（Vinícius Júnior，6000萬美元）以及排名第9的英格蘭中場貝林漢姆（Jude Bellingham，4400萬美元）。
此外，英超則有曼城的哈蘭德（Erling Haaland，8000萬美元）與利物浦的薩拉（Mohamed Salah，5500萬美元）入榜。最令人驚豔的是，效力巴塞隆納的西班牙天才新星亞馬爾（Lamine Yamal）也以4300萬美元強勢擠進第10名。
這份榜單中，姆巴佩、哈蘭德、維尼修斯、貝林漢姆與亞馬爾這5位年齡在27歲（含）以下的年輕球員佔據了一半的名額。這不僅反映出各大品牌與球團對足壇新生代巨星的高度投資意願，也宣告著各大聯賽的經濟版圖，正隨著新星的全球數位影響力邁向全新紀元。
2026世界盃：全球收入前10大球星榜單與薪資結構解析
|排名
|球星姓名 (國籍)
|預估總收入
|所屬聯賽 / 俱樂部
|商業與薪資觀察指標
|1
|C羅 Cristiano Ronaldo (葡萄牙)
|2.95億美元
|沙國聯 / 艾納斯
|薪資合約高達2.3億，徹底顛覆足壇薪資天花板。
|2
|梅西 Lionel Messi (阿根廷)
|1.40億美元
|美職聯 / 邁阿密國際
|場外代言進帳7000萬美元，傲視所有現役球員。
|3
|姆巴佩 Kylian Mbappé (法國)
|1.00億美元
|西甲 / 皇家馬德里
|歐洲足壇收入最高球員，新生代商業價值領頭羊。
|4
|哈蘭德 Erling Haaland (挪威)
|8000萬美元
|英超 / 曼城
|憑藉恐怖進球效率，穩坐英超最高薪資與代言寵兒。
|5
|維尼修斯 Vinícius Júnior (巴西)
|6000萬美元
|西甲 / 皇家馬德里
|皇馬前場核心，展現極高全球品牌影響力。
|6
|薩拉 Mohamed Salah (埃及)
|5500萬美元
|英超 / 利物浦
|穩定的英超與非洲市場影響力，商業合約持續發酵。
|7
|馬內 Sadio Mané (塞內加爾)
|5400萬美元
|沙國聯 / 艾納斯
|受惠於沙國聯賽鉅資擴軍，擠身全球收入前段班。
|8
|馬赫雷斯 Riyad Mahrez (阿爾及利亞)
|5300萬美元
|沙國聯 / 阿赫利
|同為沙國聯賽天價合約受益者，中東與北非市場指標。
|9
|貝林漢姆 Jude Bellingham (英格蘭)
|4400萬美元
|西甲 / 皇家馬德里
|年僅23歲即站穩皇馬主力，代言合約潛力驚人。
|10
|亞馬爾 Lamine Yamal (西班牙)
|4300萬美元
|西甲 / 巴塞隆納
|未滿20歲的天才神童強勢入榜，新生代商業價值爆發。
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