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▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）雖然總收入1.4億美元位居第二，但他過去一年的場外代言收入高達7000萬美元，是全足壇最具品牌商業價值的活招牌。（圖／美聯社／達志影像）

▲法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）以1億美元的收入高居全球第三，不僅是歐洲足壇最會賺錢的球員，更是各大品牌的指定寵兒。（圖／美聯社／達志影像）

排名 球星姓名 (國籍) 預估總收入 所屬聯賽 / 俱樂部 商業與薪資觀察指標 1 C羅 Cristiano Ronaldo (葡萄牙) 2.95億美元 沙國聯 / 艾納斯 薪資合約高達2.3億，徹底顛覆足壇薪資天花板。 2 梅西 Lionel Messi (阿根廷) 1.40億美元 美職聯 / 邁阿密國際 場外代言進帳7000萬美元，傲視所有現役球員。 3 姆巴佩 Kylian Mbappé (法國) 1.00億美元 西甲 / 皇家馬德里 歐洲足壇收入最高球員，新生代商業價值領頭羊。 4 哈蘭德 Erling Haaland (挪威) 8000萬美元 英超 / 曼城 憑藉恐怖進球效率，穩坐英超最高薪資與代言寵兒。 5 維尼修斯 Vinícius Júnior (巴西) 6000萬美元 西甲 / 皇家馬德里 皇馬前場核心，展現極高全球品牌影響力。 6 薩拉 Mohamed Salah (埃及) 5500萬美元 英超 / 利物浦 穩定的英超與非洲市場影響力，商業合約持續發酵。 7 馬內 Sadio Mané (塞內加爾) 5400萬美元 沙國聯 / 艾納斯 受惠於沙國聯賽鉅資擴軍，擠身全球收入前段班。 8 馬赫雷斯 Riyad Mahrez (阿爾及利亞) 5300萬美元 沙國聯 / 阿赫利 同為沙國聯賽天價合約受益者，中東與北非市場指標。 9 貝林漢姆 Jude Bellingham (英格蘭) 4400萬美元 西甲 / 皇家馬德里 年僅23歲即站穩皇馬主力，代言合約潛力驚人。 10 亞馬爾 Lamine Yamal (西班牙) 4300萬美元 西甲 / 巴塞隆納 未滿20歲的天才神童強勢入榜，新生代商業價值爆發。

2026年美加墨世界盃不只是全球頂級球星同場競技的舞台，也是一場足壇「超級富豪」的奢華展示。根據體育財經媒體《Sportico》最新估算，本屆世界盃收入最高的前10名球員，過去12個月透過薪資、獎金、商業代言與授權收入，合計狂撈高達9.24億美元，約新台幣294億元。其中葡萄牙傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）以2.95億美元高居榜首，遠遠甩開排名第2、年收1.4億美元的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。葡萄牙傳奇巨星C羅（Cristiano Ronaldo）梅西（Lionel Messi）遠遠拋在腦後。光是這兩位足壇絕代雙驕，合計就賺進了4.35億美元，佔了前10大球星總收入的近47%。這份榜單最明顯的趨勢，莫過於沙烏地阿拉伯「鈔能力」對全球足壇薪資結構的強勢洗牌。在前8名高薪球員中，就有3人效力於沙烏地職業足球聯賽（Saudi Pro League）。C羅效力於艾納斯（Al-Nassr），其合約與相關商業分紅帶來約2.3億美元驚人收入，另外6500萬美元則來自場外代言。同屬艾納斯的塞內加爾球星馬內（Sadio Mané）馬赫雷斯（Riyad Mahrez）則以5300萬美元緊追在後。這凸顯了沙國透過鉅額投資體育產業，積極吸引全球目光的野心。除了天價年薪，球員的個人品牌價值正成為拉開收入差距的關鍵。梅西雖然在總收入屈居第二，但他過去一年的「場外代言」收入高達7000萬美元，完美打平了他的場上薪資，這讓他成為本屆世界盃場外吸金力最強的球員。整體而言，這10位頂尖球星的商業代言與授權收入總計達2.55億美元，佔了他們總收入的四分之一以上。在現代足壇，超級球星早已不僅僅是球員，他們本身就是極具商業價值的跨國品牌。儘管沙國聯賽強勢崛起，但歐洲傳統豪門依然在榜單中佔據半壁江山。西甲霸主皇家馬德里（Real Madrid）成為最大贏家，陣中有3人殺入前10，分別是排名第3的法國前鋒、排名第5的巴西邊鋒此外，英超則有曼城的哈蘭德（Erling Haaland，8000萬美元）薩拉（Mohamed Salah，5500萬美元）亞馬爾（Lamine Yamal）也以4300萬美元強勢擠進第10名。這份榜單中，姆巴佩、哈蘭德、維尼修斯、貝林漢姆與亞馬爾這5位年齡在27歲（含）以下的年輕球員佔據了一半的名額。這不僅反映出各大品牌與球團對足壇新生代巨星的高度投資意願，也宣告著各大聯賽的經濟版圖，正隨著新星的全球數位影響力邁向全新紀元。