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▲7-11「超值五六日」是6月26日至6月28日。（圖／7-11提供、記者整理）

至9月1日

▲7-11芒果青氣泡飲單杯優惠價40元。（圖／7-11提供）

▲ 7-11行動隨時取「城市旅行趣」活動。（圖／業者提供）

▲foodomo限定7-11咖啡外送優惠。（圖／業者提供）

▲全家5日5好康6/26～6/30。（圖／取自全家中埔雙興店）

▲萊爾富大杯美式2杯66元、大杯拿鐵2杯88元多送杯塞。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富特大杯咖啡買一送一，包括拿鐵、美式。（圖／萊爾富提供）

周末咖啡買一送一優惠來了！萊爾富門市有特大杯美式、特大杯拿鐵買一送一，還有蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵也都買一送一；7-11門市有大杯拿鐵2杯77元、大杯美式2杯66元，還有指定咖啡10元多一杯，包括精品香椰厚拿鐵、奶油爆米花風味拿鐵；全家有霜淇淋第2支6元，還有大杯仙女醇奶茶10元多一杯。◾大杯拿鐵2杯77元，5.9折（原價65元、特價38元）◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元）◾黃金蕎麥茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾蜜梅心動冰沙第2杯10元，5.6折（原價99元、特價55元）◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）◾皇家伯爵紅茶拿鐵／皇家醇濃伯爵紅茶拿鐵／鹿兒島濃焙茶拿鐵任選2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）◾奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元，5.6折（原價95元、特價53元）◾愛文芒果雪酪冰沙／愛文芒果冰青茶任選2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）◾芒果青氣泡飲單杯優惠價40元，6.2折（原價65元、特價40元）◾大杯拿鐵／大杯美式買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）◾青梅冰茶／檸檬青／檸檬紅買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）◾愛文芒果雪酪冰沙／芒果冰青茶單杯69元，8.8折（原價85元、特價69元）◾榛果摩卡高蛋白拿鐵2杯100元，5.9折（原價90元、特價50元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）◾大杯仙女醇奶茶10元多一杯，5.9折（原價55元、特價33元）◾霜淇淋第2支6元，5.6折（原價49元、特價28元）◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元）◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元）（以上送Loopy杯塞）◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）​​​​​​​◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）