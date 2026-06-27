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▲烏拉圭總教練貝爾薩（Marcelo Bielsa）堅持高壓逼搶戰術，拒絕球員提出面對西班牙改踢低位防守的建議。（圖／路透／達志影像）

▲烏拉圭末輪將面對歐洲冠軍西班牙，原本已是晉級生死戰，如今又傳出將帥失和，出線前景蒙上陰影。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃H組小組賽末輪即將上演生死戰，烏拉圭卻在決戰歐洲冠軍西班牙前夕先爆出更衣室內鬨。烏拉圭前2戰僅拿下2場和局、累積2分，晉級形勢已相當緊繃，沒想到根據英媒《GiveMeSport》報導，包括巴爾韋德（Federico Valverde）、烏加特（Manuel Ugarte）、本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）等核心球員，因不滿總教練貝爾薩（Marcelo Bielsa）高強度訓練與戰術安排，直接向主帥攤牌逼宮；烏拉圭媒體更指出，貝爾薩拒絕徵召老將蘇亞雷斯（Luis Suárez），也成為將帥關係惡化的重要導火線，讓這支南美傳統勁旅在生死戰前陷入自爆危機。爆料指出，球員們在會面中公開抱怨貝爾薩的「過度準備」和魔鬼訓練，是導致國家隊訓練營內頻頻出現傷兵的罪魁禍首，並敦促他在面對傳控行雲流水的西班牙隊時改踢低位防守（俗稱擺大巴）。不過，一向偏執且貫徹進攻主義的貝爾薩不僅拒絕妥協，反而召集了一場全隊會議。他在會議上強硬地徹底全盤否定低位防守方案，堅稱球隊會繼續貫徹現有的高壓逼搶戰術，更衣室裂痕徹底擴大。烏拉圭媒體《El Espectador》進一步披露了令人震驚的會議內幕。貝爾薩在會上當面指責球員們是想藉機「聯合起來趕走他」。他直言這場兵變的導火線，根本是球員不滿他拒絕徵召老將蘇亞雷斯（Luis Suárez）和南德斯（Nahitan Nández）。此外，情緒激動的貝爾薩還當場宣稱，像馬克西·阿勞霍（Maximiliano Araújo）和塞巴斯蒂安·卡塞雷斯（Sebastián Cáceres）等新星的國家隊生涯，完全是由他「一手策劃和成就的」，言詞極其犀利，讓將帥關係徹底決裂。儘管更衣室內已經炸開了鍋，70歲的貝爾薩在賽前的官方發佈會上依舊特立獨行，面對媒體毫不掩飾自己的戰術立場：「我們把明天的比賽當作決賽來踢。對我來說，最好的防守方式之一，就是讓對手盡可能少地掌握球權。」這已經不是這位個性古怪的老帥在本屆北美世界盃上第一次引發爭議。本月初，貝爾薩就曾在國際足總（FIFA）官方的媒體合影環節中，全程雙手插口袋、死死低頭盯著地板看，堅決拒絕配合攝影師的拍照要求，事後也僅給出極其簡短的傲慢解釋。如今世界盃H組生死戰在即，烏拉圭卻在賽前爆發如此嚴重的將帥失和，這支南美傳統勁旅的晉級之路，已被蒙上一層無比沉重的陰影。