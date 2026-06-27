2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月28日L組第3輪開踢，由克羅埃西亞交手迦納。克羅埃西亞目前以3分積分排名第3，若戰勝迦納積分將來到6分並升至小組第2；即使踢平，他們仍能以4分及淨勝球差，保住競爭「最佳小組第3」的希望。另一方面，與英格蘭同為4分積分的迦納幾乎已確定晉級，4分的積分基本上已能保證他們出線，因此對他們而言，此役的重點在於最終排名，獲勝甚至有機會爭奪小組第1，而即便落敗，也很可能以「最佳小組第3」的身分晉級。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場L組克羅埃西亞VS迦納的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/28 克羅埃西亞VS迦納基本資訊
📍2026世界盃L組戰績表
📍克羅埃西亞VS迦納戰力戰力分析
📍克羅埃西亞VS迦納預測先發名單與傷兵名單
📍克羅埃西亞VS迦納近期狀態
📍2026世界盃克羅埃西亞國家隊球員名單
📍2026世界盃迦納國家隊球員名單
📍2026世界盃L組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/28 克羅埃西亞VS迦納基本資訊
📍比賽對戰：克羅埃西亞VS迦納（世界盃L組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月28日上午5點（台灣時間）
📍比賽地點：林肯金融球場（賓州）
📍主裁判：菲捨爾（Drew Fischer，加拿大）
📍2026世界盃L組戰績表
📍克羅埃西亞VS迦納戰力分析
克羅埃西亞：克羅埃西亞目前無傷兵狀況。總教練達利奇（Zlatko Dalic）依然仰賴他的老將中線，由莫德里奇（Luka Modric）與科瓦契奇（Mateo Kovacic）掌控中場，史塔尼西奇（Josip Stanisic）在後場作戰，而佩里希奇（Ivan Perisic）在布迪米爾（Ante Budimir）身後的邊路依然充滿威脅。
克羅埃西亞深知一場勝利就能鎖定小組第2，他們擁有足以主導比賽的中場控制力。雖然首戰2：4不敵英格蘭，暴露出防線隱患，但隨後他們以穩健的表現擊敗巴拿馬，這支球隊的豐富經驗將在這種類似淘汰賽的生死戰中派上用場。
迦納：除了替補門將阿蒂-齊吉（Lawrence Ati-Zigi）出賽成疑外，迦納沒有其他球員確定缺陣。總教練奎羅斯（Carlos Queiroz）倚重帕爾特伊（Thomas Partey）來穩固中場，威廉斯（Inaki Williams）和塞門約（Antoine Semenyo）提供推進速度，阿尤（Jordan Ayew）則是前場支點。
迦納是一支很難被擊敗的球隊，對陣英格蘭的和局就是最好的證明。由於晉級資格幾乎已經到手，他們可以踢得更自由。面對喜歡壓上進攻的克羅埃西亞，威廉斯和塞門約在反擊中的速度將是他們最具破壞力的武器。
📍克羅埃西亞VS迦納傷兵名單與預測先發
克羅埃西亞傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
迦納傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：阿蒂-齊吉（Lawrence Ati-Zigi）
預測先發陣容
⚽克羅埃西亞預測先發（4-2-3-1）：
⚽迦納預測先發（4-3-3）：
📍克羅埃西亞VS迦納近期狀態
克羅埃西亞：對於目前排名第3的克羅埃西亞來說，這場比賽不容有失。這支2018年亞軍及2022年季軍球隊，在經歷首戰敗給英格蘭與擊敗巴拿馬後，是目前各組中處境最健康的「小組第3」之一。「格子軍團」有充分的理由相信他們能將命運掌握在自己手中，因為他們不僅在過去4次世界盃面對非洲球隊保持不敗（3勝、1平），在過去8場世界盃小組賽中也僅輸掉1場（5勝、2平）。
迦納：對迦納而言，只要保持不敗就能確保L組前2名的席次。在擊敗巴拿馬及逼平英格蘭後，迦納已實質上確保了32強淘汰賽門票，這將是他們自2010年歷史性闖入8強後首次晉級淘汰賽。總教練奎羅斯將迎來他執教國家隊的第16場世界盃比賽，他勢必會要求球隊保持戰術紀律，因為迦納有望成為世界盃歷史上首支在單屆小組賽達成「3場不失球」的非洲國家隊。
歷史對戰紀錄：這將是兩國在世界盃歷史上的首次交鋒。由於缺乏歷史數據參考，雙方近期的狀態與這場比賽的晉級籌碼將比任何紀錄都來得重要。
📍2026世界盃克羅埃西亞國家隊球員名單
▪️門將：利瓦科維奇（Dominik Livakovic）、科塔爾斯基（Dominik Kotarski）、潘杜爾（Ivor Pandur）
▪️後衛：格瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）、卡萊塔-卡爾（Duje Caleta-Car）、舒塔洛（Josip Sutalo）、史塔尼西奇（Josip Stanisic）、龐格拉契奇（Marin Pongračić）、埃爾利奇（Martin Erlic）、武斯科維奇（Luka Vuskovic）
▪️中場：莫德里奇（Luka Modric）、科瓦契奇（Mateo Kovacic）、帕薩利奇（Mario Pasalic）、弗拉希奇（Nikola Vlasic）、蘇契奇（Luka Sucic）、巴圖里納（Martin Baturina）、雅基奇（Kristijan Jakic）、蘇契奇（Petar Sucic）、莫羅（Nikola Moro）、弗魯克（Toni Fruk）
▪️前鋒：佩里希奇（Ivan Perisic）、克拉馬里奇（Andrej Kramaric）、布迪米爾（Ante Budimir）、帕薩利奇（Marco Pasalic）、穆薩（Petar Musa）、馬塔諾維奇（Igor Matanovic）
📍2026世界盃迦納國家隊球員名單
▪️門將：阿薩雷（Benjamin Asare）、阿蒂-齊吉（Lawrence Ati-Zigi）、阿南（Joseph Anang）
▪️後衛：拉赫曼（Baba Abdul Rahman）、門薩（Gideon Mensah）、塞納亞（Marvin Senaya）、塞杜（Alidu Seidu）、穆明（Abdul Mumin）、奧波庫（Jerome Opoku）、阿哲泰（Jonas Adjetey）、佩普拉（Kojo Oppong Peprah）、奧烏蘇（Elisha Owusu）、盧卡森（Derrick Luckassen）
▪️中場：帕爾特伊（Thomas Partey）、西博（Kwasi Sibo）、博阿基耶（Augustine Boakye）、伊倫基（Caleb Yirenkyi）、伊薩哈庫（Abdul Fatawu Issahaku）
▪️前鋒：蘇萊馬納（Kamaldeen Sulemana）、巴（Christopher Bonsu Baah）、努阿馬（Ernest Nuamah）、塞門約（Antoine Semenyo）、湯瑪斯-阿桑特（Brandon Thomas-Asante）、阿杜（Prince Kwabena Adu）、威廉斯（Inaki Williams）、阿尤（Jordan Ayew）
📍2026世界盃L組賽程表
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📍克羅埃西亞VS迦納預測先發名單與傷兵名單
📍克羅埃西亞VS迦納近期狀態
📍2026世界盃克羅埃西亞國家隊球員名單
📍2026世界盃迦納國家隊球員名單
📍2026世界盃L組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：克羅埃西亞VS迦納（世界盃L組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月28日上午5點（台灣時間）
📍比賽地點：林肯金融球場（賓州）
📍主裁判：菲捨爾（Drew Fischer，加拿大）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|英格蘭
|1－1－0
|4（2）、+2
|4
|2
|迦納
|1－1－0
|1（0）、+1
|4
|3
|克羅埃西亞
|1－0－0
|3（4）、-1
|3
|4
|巴拿馬
|0－0－2
|0（2）、-2
|0
克羅埃西亞：克羅埃西亞目前無傷兵狀況。總教練達利奇（Zlatko Dalic）依然仰賴他的老將中線，由莫德里奇（Luka Modric）與科瓦契奇（Mateo Kovacic）掌控中場，史塔尼西奇（Josip Stanisic）在後場作戰，而佩里希奇（Ivan Perisic）在布迪米爾（Ante Budimir）身後的邊路依然充滿威脅。
克羅埃西亞深知一場勝利就能鎖定小組第2，他們擁有足以主導比賽的中場控制力。雖然首戰2：4不敵英格蘭，暴露出防線隱患，但隨後他們以穩健的表現擊敗巴拿馬，這支球隊的豐富經驗將在這種類似淘汰賽的生死戰中派上用場。
迦納：除了替補門將阿蒂-齊吉（Lawrence Ati-Zigi）出賽成疑外，迦納沒有其他球員確定缺陣。總教練奎羅斯（Carlos Queiroz）倚重帕爾特伊（Thomas Partey）來穩固中場，威廉斯（Inaki Williams）和塞門約（Antoine Semenyo）提供推進速度，阿尤（Jordan Ayew）則是前場支點。
迦納是一支很難被擊敗的球隊，對陣英格蘭的和局就是最好的證明。由於晉級資格幾乎已經到手，他們可以踢得更自由。面對喜歡壓上進攻的克羅埃西亞，威廉斯和塞門約在反擊中的速度將是他們最具破壞力的武器。
克羅埃西亞傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
迦納傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：阿蒂-齊吉（Lawrence Ati-Zigi）
預測先發陣容
⚽克羅埃西亞預測先發（4-2-3-1）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|利瓦科維奇
|Dominik Livakovic
|後衛
|史塔尼西奇
|Josip Stanisic
|後衛
|卡萊塔-卡爾
|Duje Caleta-Car
|後衛
|舒塔洛
|Josip Sutalo
|中場
|雅基奇
|Kristijan Jakic
|中場
|科瓦契奇
|Mateo Kovacic
|中場
|莫德里奇
|Luka Modric
|中場
|蘇契奇
|Petar Sucic
|中場
|巴圖里納
|Martin Baturina
|前鋒
|布迪米爾
|Ante Budimir
|前鋒
|佩里希奇
|Ivan Perisic
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|阿薩雷
|Benjamin Asare
|後衛
|塞納亞
|Marvin Senaya
|後衛
|奧波庫
|Jerome Opoku
|後衛
|阿哲泰
|Jonas Adjetey
|後衛
|門薩
|Gideon Mensah
|中場
|帕爾特伊
|Thomas Partey
|中場
|西博
|Kwasi Sibo
|中場
|伊倫基
|Caleb Yirenkyi
|前鋒
|威廉斯
|Inaki Williams
|前鋒
|阿尤
|Jordan Ayew
|前鋒
|塞門約
|Antoine Semenyo
克羅埃西亞：對於目前排名第3的克羅埃西亞來說，這場比賽不容有失。這支2018年亞軍及2022年季軍球隊，在經歷首戰敗給英格蘭與擊敗巴拿馬後，是目前各組中處境最健康的「小組第3」之一。「格子軍團」有充分的理由相信他們能將命運掌握在自己手中，因為他們不僅在過去4次世界盃面對非洲球隊保持不敗（3勝、1平），在過去8場世界盃小組賽中也僅輸掉1場（5勝、2平）。
迦納：對迦納而言，只要保持不敗就能確保L組前2名的席次。在擊敗巴拿馬及逼平英格蘭後，迦納已實質上確保了32強淘汰賽門票，這將是他們自2010年歷史性闖入8強後首次晉級淘汰賽。總教練奎羅斯將迎來他執教國家隊的第16場世界盃比賽，他勢必會要求球隊保持戰術紀律，因為迦納有望成為世界盃歷史上首支在單屆小組賽達成「3場不失球」的非洲國家隊。
歷史對戰紀錄：這將是兩國在世界盃歷史上的首次交鋒。由於缺乏歷史數據參考，雙方近期的狀態與這場比賽的晉級籌碼將比任何紀錄都來得重要。
📍2026世界盃克羅埃西亞國家隊球員名單
▪️門將：利瓦科維奇（Dominik Livakovic）、科塔爾斯基（Dominik Kotarski）、潘杜爾（Ivor Pandur）
▪️後衛：格瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）、卡萊塔-卡爾（Duje Caleta-Car）、舒塔洛（Josip Sutalo）、史塔尼西奇（Josip Stanisic）、龐格拉契奇（Marin Pongračić）、埃爾利奇（Martin Erlic）、武斯科維奇（Luka Vuskovic）
▪️中場：莫德里奇（Luka Modric）、科瓦契奇（Mateo Kovacic）、帕薩利奇（Mario Pasalic）、弗拉希奇（Nikola Vlasic）、蘇契奇（Luka Sucic）、巴圖里納（Martin Baturina）、雅基奇（Kristijan Jakic）、蘇契奇（Petar Sucic）、莫羅（Nikola Moro）、弗魯克（Toni Fruk）
▪️前鋒：佩里希奇（Ivan Perisic）、克拉馬里奇（Andrej Kramaric）、布迪米爾（Ante Budimir）、帕薩利奇（Marco Pasalic）、穆薩（Petar Musa）、馬塔諾維奇（Igor Matanovic）
📍2026世界盃迦納國家隊球員名單
▪️門將：阿薩雷（Benjamin Asare）、阿蒂-齊吉（Lawrence Ati-Zigi）、阿南（Joseph Anang）
▪️後衛：拉赫曼（Baba Abdul Rahman）、門薩（Gideon Mensah）、塞納亞（Marvin Senaya）、塞杜（Alidu Seidu）、穆明（Abdul Mumin）、奧波庫（Jerome Opoku）、阿哲泰（Jonas Adjetey）、佩普拉（Kojo Oppong Peprah）、奧烏蘇（Elisha Owusu）、盧卡森（Derrick Luckassen）
▪️中場：帕爾特伊（Thomas Partey）、西博（Kwasi Sibo）、博阿基耶（Augustine Boakye）、伊倫基（Caleb Yirenkyi）、伊薩哈庫（Abdul Fatawu Issahaku）
▪️前鋒：蘇萊馬納（Kamaldeen Sulemana）、巴（Christopher Bonsu Baah）、努阿馬（Ernest Nuamah）、塞門約（Antoine Semenyo）、湯瑪斯-阿桑特（Brandon Thomas-Asante）、阿杜（Prince Kwabena Adu）、威廉斯（Inaki Williams）、阿尤（Jordan Ayew）
📍2026世界盃L組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月18日（四）
|凌晨04：00
|英格蘭4：2克羅埃西亞
|AT&T體育場／阿靈頓
|6月18日（四）
|早上07：00
|迦納1：0巴拿馬
|BMO球場／多倫多
|第2輪
|6月24日（三）
|凌晨04：00
|英格蘭0：0迦納
|吉列體育場／麻州
|6月24日（三）
|早上07：00
|巴拿馬0：1克羅埃西亞
|BMO球場／多倫多
|第3輪
|6月28日（日）
|凌晨05：00
|巴拿馬vs英格蘭
|大都會人壽體育場／紐澤西
|6月28日（日）
|凌晨05：00
|克羅埃西亞vs迦納
|林肯金融球場／賓州
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|104 場全賽事
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