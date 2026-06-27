我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年世界盃L組第3輪於6月28日開踢，克羅埃西亞交手迦納。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/28 克羅埃西亞VS迦納基本資訊

📍2026世界盃L組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 英格蘭 1－1－0 4（2）、+2 4 2 迦納 1－1－0 1（0）、+1 4 3 克羅埃西亞 1－0－0 3（4）、-1 3 4 巴拿馬 0－0－2 0（2）、-2 0

📍克羅埃西亞VS迦納戰力分析

▲2026世界盃L組第3輪，迦納交手克羅埃西亞，迦納目前與英格蘭共同保持4積分，基本上已經半隻腳踏入32強淘汰賽。（圖／路透／達志影像）

📍克羅埃西亞VS迦納傷兵名單與預測先發

⚽克羅埃西亞預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 利瓦科維奇 Dominik Livakovic 後衛 史塔尼西奇 Josip Stanisic 後衛 卡萊塔-卡爾 Duje Caleta-Car 後衛 舒塔洛 Josip Sutalo 中場 雅基奇 Kristijan Jakic 中場 科瓦契奇 Mateo Kovacic 中場 莫德里奇 Luka Modric 中場 蘇契奇 Petar Sucic 中場 巴圖里納 Martin Baturina 前鋒 布迪米爾 Ante Budimir 前鋒 佩里希奇 Ivan Perisic

迦納預測先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 阿薩雷 Benjamin Asare 後衛 塞納亞 Marvin Senaya 後衛 奧波庫 Jerome Opoku 後衛 阿哲泰 Jonas Adjetey 後衛 門薩 Gideon Mensah 中場 帕爾特伊 Thomas Partey 中場 西博 Kwasi Sibo 中場 伊倫基 Caleb Yirenkyi 前鋒 威廉斯 Inaki Williams 前鋒 阿尤 Jordan Ayew 前鋒 塞門約 Antoine Semenyo

📍克羅埃西亞VS迦納近期狀態

📍2026世界盃克羅埃西亞國家隊球員名單

📍2026世界盃迦納國家隊球員名單

📍2026世界盃L組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月18日（四） 凌晨04：00 英格蘭4：2克羅埃西亞 AT&T體育場／阿靈頓 6月18日（四） 早上07：00 迦納1：0巴拿馬 BMO球場／多倫多 第2輪 6月24日（三） 凌晨04：00 英格蘭0：0迦納 吉列體育場／麻州 6月24日（三） 早上07：00 巴拿馬0：1克羅埃西亞 BMO球場／多倫多 第3輪 6月28日（日） 凌晨05：00 巴拿馬vs英格蘭 大都會人壽體育場／紐澤西 6月28日（日） 凌晨05：00 克羅埃西亞vs迦納 林肯金融球場／賓州

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月28日L組第3輪開踢，由克羅埃西亞交手迦納。克羅埃西亞目前以3分積分排名第3，若戰勝迦納積分將來到6分並升至小組第2；即使踢平，他們仍能以4分及淨勝球差，保住競爭「最佳小組第3」的希望。另一方面，與英格蘭同為4分積分的迦納幾乎已確定晉級，4分的積分基本上已能保證他們出線，因此對他們而言，此役的重點在於最終排名，獲勝甚至有機會爭奪小組第1，而即便落敗，也很可能以「最佳小組第3」的身分晉級。克羅埃西亞VS迦納（世界盃L組小組賽）2026年6月28日上午5點（台灣時間）林肯金融球場（賓州）菲捨爾（Drew Fischer，加拿大）克羅埃西亞目前無傷兵狀況。總教練達利奇（Zlatko Dalic）依然仰賴他的老將中線，由莫德里奇（Luka Modric）與科瓦契奇（Mateo Kovacic）掌控中場，史塔尼西奇（Josip Stanisic）在後場作戰，而佩里希奇（Ivan Perisic）在布迪米爾（Ante Budimir）身後的邊路依然充滿威脅。克羅埃西亞深知一場勝利就能鎖定小組第2，他們擁有足以主導比賽的中場控制力。雖然首戰2：4不敵英格蘭，暴露出防線隱患，但隨後他們以穩健的表現擊敗巴拿馬，這支球隊的豐富經驗將在這種類似淘汰賽的生死戰中派上用場。除了替補門將阿蒂-齊吉（Lawrence Ati-Zigi）出賽成疑外，迦納沒有其他球員確定缺陣。總教練奎羅斯（Carlos Queiroz）倚重帕爾特伊（Thomas Partey）來穩固中場，威廉斯（Inaki Williams）和塞門約（Antoine Semenyo）提供推進速度，阿尤（Jordan Ayew）則是前場支點。迦納是一支很難被擊敗的球隊，對陣英格蘭的和局就是最好的證明。由於晉級資格幾乎已經到手，他們可以踢得更自由。面對喜歡壓上進攻的克羅埃西亞，威廉斯和塞門約在反擊中的速度將是他們最具破壞力的武器。禁賽：無傷勢疑慮：無禁賽：無傷勢疑慮：阿蒂-齊吉（Lawrence Ati-Zigi）對於目前排名第3的克羅埃西亞來說，這場比賽不容有失。這支2018年亞軍及2022年季軍球隊，在經歷首戰敗給英格蘭與擊敗巴拿馬後，是目前各組中處境最健康的「小組第3」之一。「格子軍團」有充分的理由相信他們能將命運掌握在自己手中，因為他們不僅在過去4次世界盃面對非洲球隊保持不敗（3勝、1平），在過去8場世界盃小組賽中也僅輸掉1場（5勝、2平）。對迦納而言，只要保持不敗就能確保L組前2名的席次。在擊敗巴拿馬及逼平英格蘭後，迦納已實質上確保了32強淘汰賽門票，這將是他們自2010年歷史性闖入8強後首次晉級淘汰賽。總教練奎羅斯將迎來他執教國家隊的第16場世界盃比賽，他勢必會要求球隊保持戰術紀律，因為迦納有望成為世界盃歷史上首支在單屆小組賽達成「3場不失球」的非洲國家隊。這將是兩國在世界盃歷史上的首次交鋒。由於缺乏歷史數據參考，雙方近期的狀態與這場比賽的晉級籌碼將比任何紀錄都來得重要。▪️利瓦科維奇（Dominik Livakovic）、科塔爾斯基（Dominik Kotarski）、潘杜爾（Ivor Pandur）▪️格瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）、卡萊塔-卡爾（Duje Caleta-Car）、舒塔洛（Josip Sutalo）、史塔尼西奇（Josip Stanisic）、龐格拉契奇（Marin Pongračić）、埃爾利奇（Martin Erlic）、武斯科維奇（Luka Vuskovic）▪️莫德里奇（Luka Modric）、科瓦契奇（Mateo Kovacic）、帕薩利奇（Mario Pasalic）、弗拉希奇（Nikola Vlasic）、蘇契奇（Luka Sucic）、巴圖里納（Martin Baturina）、雅基奇（Kristijan Jakic）、蘇契奇（Petar Sucic）、莫羅（Nikola Moro）、弗魯克（Toni Fruk）▪️佩里希奇（Ivan Perisic）、克拉馬里奇（Andrej Kramaric）、布迪米爾（Ante Budimir）、帕薩利奇（Marco Pasalic）、穆薩（Petar Musa）、馬塔諾維奇（Igor Matanovic）▪️阿薩雷（Benjamin Asare）、阿蒂-齊吉（Lawrence Ati-Zigi）、阿南（Joseph Anang）▪️拉赫曼（Baba Abdul Rahman）、門薩（Gideon Mensah）、塞納亞（Marvin Senaya）、塞杜（Alidu Seidu）、穆明（Abdul Mumin）、奧波庫（Jerome Opoku）、阿哲泰（Jonas Adjetey）、佩普拉（Kojo Oppong Peprah）、奧烏蘇（Elisha Owusu）、盧卡森（Derrick Luckassen）▪️帕爾特伊（Thomas Partey）、西博（Kwasi Sibo）、博阿基耶（Augustine Boakye）、伊倫基（Caleb Yirenkyi）、伊薩哈庫（Abdul Fatawu Issahaku）▪️蘇萊馬納（Kamaldeen Sulemana）、巴（Christopher Bonsu Baah）、努阿馬（Ernest Nuamah）、塞門約（Antoine Semenyo）、湯瑪斯-阿桑特（Brandon Thomas-Asante）、阿杜（Prince Kwabena Adu）、威廉斯（Inaki Williams）、阿尤（Jordan Ayew）