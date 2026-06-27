2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月28日K組第3輪開踢，哥倫比亞交手葡萄牙。這無疑是K組小組賽收官戰中最受矚目的焦點對決。2支傳統強權展開分組第1的爭奪戰。哥倫比亞此前表現極為出色，小組賽前2輪取得全勝積6分，已提前晉級32強淘汰賽；而4分積分的葡萄牙同樣形勢大好，基本上也鎖定了出線名額。此役的勝者將幾乎確定以小組第1身分晉級，若雙方握手言和，哥倫比亞將憑藉積分優勢力保龍頭。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場K組哥倫比亞VS葡萄牙的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/28 哥倫比亞VS葡萄牙基本資訊
📍2026世界盃K組戰績表
📍哥倫比亞VS葡萄牙戰力分析
📍哥倫比亞VS葡萄牙預測先發名單與傷兵名單
📍哥倫比亞VS葡萄牙近期狀態
📍2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單
📍2026世界盃葡萄牙國家隊球員名單
📍2026世界盃K組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/28 哥倫比亞VS葡萄牙基本資訊
📍比賽對戰：哥倫比亞VS葡萄牙（世界盃K組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月28日上午7點30分（台灣時間）
📍比賽地點：硬石體育場（邁阿密）
📍主裁判：法哈尼（Alireza Faghani，伊朗）
📍2026世界盃K組戰績表
📍哥倫比亞VS葡萄牙戰力分析
哥倫比亞：哥倫比亞目前無傷兵疑慮。在事關分組龍頭的情況下，總教練洛倫佐（Nestor Lorenzo）預計將繼續派上核心主力，由羅德里格斯（James Rodriguez）負責在前場穿針引線，迪亞斯（Luis Diaz）在邊路製造持續威脅，並由蘇亞雷斯（Luis Suarez）突前衝鋒。
哥倫比亞是本組至今最具說服力的球隊，羅德里格斯的創造力配合迪亞斯的突破縱深，讓他們具備攻破任何防線的本錢。已提前出線的他們可以踢得毫無壓力，但小組第1所帶來的淘汰賽好籤表，絕對值得他們全力一搏。
葡萄牙：葡萄牙的後衛阿勞若（Tomas Araujo）在世界盃傷兵名單上被列為出賽成疑，未進入預測先發。總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）預計將為了爭奪小組種子席位而排出強陣，由C.羅納度（Cristiano Ronaldo）領銜，B.費爾南德斯（Bruno Fernandes）與菲利克斯（Joao Felix）在其身後支援。由於晉級資格已近乎到手，臨場仍有輪換的可能性。
葡萄牙在首戰戰平民主剛果後迅速反彈，第2輪以5：0大勝烏茲別克，展現出板凳深度的絕對優勢。有B.費爾南德斯在C.羅納度身後策劃攻勢，他們的戰術風格非常明確，此役勢必渴望從哥倫比亞手中搶走分組第1。
📍哥倫比亞VS葡萄牙傷兵名單與預測先發
哥倫比亞傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
葡萄牙傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：阿勞若（Tomas Araujo）
預測先發陣容
⚽哥倫比亞預測先發（4-3-3）：
⚽葡萄牙預測先發（4-2-3-1）：
📍哥倫比亞VS葡萄牙近期狀態
哥倫比亞：哥倫比亞在接連擊敗烏茲別克與民主剛果後，已連續3屆世界盃成功闖入淘汰賽，但他們現在的目標全然鎖定在小組龍頭。近期斬獲4連勝的傲人戰績是他們的強大氣勢，雖然此役只需拿1積分便能確保以K組第1出線，但「咖啡軍團」絕不可能輕敵，因為他們正企圖挑戰隊史第2次在世界盃小組賽寫下3戰全勝的紀錄。
狀態顯然站在哥倫比亞這一邊，他們自2025年3月以來僅嘗過2次敗績（9勝、4平），儘管今年初輸給法國與克羅埃西亞的比賽敲響了防守警鐘，但在過去3場世界盃面對歐洲球隊的正規時間內，他們保持不敗（2勝、1平）。
葡萄牙：C.羅納度在上一場葡萄牙5：0大勝烏茲別克的比賽中破門，成為歷史上首位在6屆世界盃都有進球的球員。這場大勝讓葡萄牙在前2輪收穫4積分，此役只要全取3分，就能成功反超對手，以小組第1的姿態殺入32強。
從歷史數據來看，這絕對大有機會，因為葡萄牙在過去17場世界盃小組賽中創下了極其亮眼的戰績（9勝、6平、2敗）。聚焦於他們近期的狀態，更支持了他們有極大機會爭奪小組龍頭的論點，這支歐國盃冠軍在過去15場比賽中贏下了11場（3平、1敗）。
歷史對戰紀錄：這2支球隊在世界盃歷史上從未有過交鋒紀錄，這讓此役本就吸睛的對決更添一層神祕與新鮮感。在缺乏歷史數據參考的情況下，2支近期狀態火熱的球隊將憑藉硬實力正面對決，而分組龍頭的頭銜就是最高獎勵。
📍2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單
▪️門將：巴爾加斯（Camilo Vargas）、蒙特羅（Alvaro Montero）、奧斯皮納（David Ospina）
▪️後衛：桑切斯（Davinson Sanchez）、盧庫米（Jhon Lucumi）、米納（Yerry Mina）、迪塔（Willer Ditta）、穆尼奧斯（Daniel Munoz）、阿里亞斯（Santiago Arias）、莫希卡（Johan Mojica）、馬查多（Deiver Machado）
▪️中場：里奧斯（Richard Rios）、萊爾馬（Jefferson Lerma）、卡斯塔尼奧（Kevin Castano）、波蒂拉（Juan Camilo Portilla）、普埃爾塔（Gustavo Puerta）、阿里亞斯（Jhon Arias）、卡拉斯卡爾（Jorge Carrascal）、金特羅（Juan Fernando Quintero）、羅德里格斯（James Rodriguez）、坎帕斯（Jaminton Campaz）
▪️前鋒：埃爾南德斯（Juan Camilo Hernandez）、迪亞斯（Luis Diaz）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）、戈麥斯（Carlos Andres Gomez）、科爾多瓦（Jhon Cordoba）
📍2026世界盃葡萄牙國家隊球員名單
▪️門將：科斯塔（Diogo Costa）、薩（Jose Sa）、席爾瓦（Rui Silva）
▪️後衛：坎塞洛（Joao Cancelo）、努內斯（Matheus Nunes）、門德斯（Nuno Mendes）、迪亞斯（Ruben Dias）、伊納西奧（Goncalo Inacio）、達洛特（Diogo Dalot）、阿勞若（Tomas Araujo）、維加（Renato Veiga）、塞梅多（Nelson Semedo）
▪️中場：B.費爾南德斯（Bruno Fernandes）、席爾瓦（Bernardo Silva）、內維斯（Joao Neves）、維蒂尼亞（Vitinha）、內維斯（Ruben Neves）、科斯塔（Samuel Costa）
▪️前鋒：C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、拉莫斯（Goncalo Ramos）、萊奧（Rafael Leao）、特林康（Francisco Trincao）、菲利克斯（Joao Felix）、內托（Pedro Neto）、孔塞桑（Francisco Conceicao）、格德斯（Goncalo Guedes）
📍2026世界盃K組賽程表
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📍2026世界盃6/28 哥倫比亞VS葡萄牙基本資訊
📍2026世界盃K組戰績表
📍哥倫比亞VS葡萄牙戰力分析
📍哥倫比亞VS葡萄牙預測先發名單與傷兵名單
📍哥倫比亞VS葡萄牙近期狀態
📍2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單
📍2026世界盃葡萄牙國家隊球員名單
📍2026世界盃K組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：哥倫比亞VS葡萄牙（世界盃K組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月28日上午7點30分（台灣時間）
📍比賽地點：硬石體育場（邁阿密）
📍主裁判：法哈尼（Alireza Faghani，伊朗）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|哥倫比亞
|2－0－0
|4（1）、+3
|6
|2
|葡萄牙
|1－1－0
|6（1）、+5
|4
|3
|剛果民主共和國
|0－1－1
|1（2）、-1
|1
|4
|烏茲別克
|0－0－2
|1（8）、-7
|0
哥倫比亞：哥倫比亞目前無傷兵疑慮。在事關分組龍頭的情況下，總教練洛倫佐（Nestor Lorenzo）預計將繼續派上核心主力，由羅德里格斯（James Rodriguez）負責在前場穿針引線，迪亞斯（Luis Diaz）在邊路製造持續威脅，並由蘇亞雷斯（Luis Suarez）突前衝鋒。
哥倫比亞是本組至今最具說服力的球隊，羅德里格斯的創造力配合迪亞斯的突破縱深，讓他們具備攻破任何防線的本錢。已提前出線的他們可以踢得毫無壓力，但小組第1所帶來的淘汰賽好籤表，絕對值得他們全力一搏。
葡萄牙：葡萄牙的後衛阿勞若（Tomas Araujo）在世界盃傷兵名單上被列為出賽成疑，未進入預測先發。總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）預計將為了爭奪小組種子席位而排出強陣，由C.羅納度（Cristiano Ronaldo）領銜，B.費爾南德斯（Bruno Fernandes）與菲利克斯（Joao Felix）在其身後支援。由於晉級資格已近乎到手，臨場仍有輪換的可能性。
葡萄牙在首戰戰平民主剛果後迅速反彈，第2輪以5：0大勝烏茲別克，展現出板凳深度的絕對優勢。有B.費爾南德斯在C.羅納度身後策劃攻勢，他們的戰術風格非常明確，此役勢必渴望從哥倫比亞手中搶走分組第1。
哥倫比亞傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
葡萄牙傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：阿勞若（Tomas Araujo）
預測先發陣容
⚽哥倫比亞預測先發（4-3-3）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|巴爾加斯
|Camilo Vargas
|後衛
|穆尼奧斯
|Daniel Munoz
|後衛
|桑切斯
|Davinson Sanchez
|後衛
|盧庫米
|Jhon Lucumi
|後衛
|莫希卡
|Johan Mojica
|中場
|萊爾馬
|Jefferson Lerma
|中場
|普埃爾塔
|Gustavo Puerta
|中場
|阿里亞斯
|Jhon Arias
|中場
|羅德奎格茲
|James Rodriguez
|前鋒
|迪亞斯
|Luis Diaz
|前鋒
|蘇亞雷斯
|Luis Suarez
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|科斯塔
|Diogo Costa
|後衛
|坎塞洛
|Joao Cancelo
|後衛
|迪亞斯
|Ruben Dias
|後衛
|維加
|Renato Veiga
|後衛
|門德斯
|Nuno Mendes
|中場
|內維斯
|Joao Neves
|中場
|維蒂尼亞
|Vitinha
|中場
|內托
|Pedro Neto
|中場
|B.費爾南德斯
|Bruno Fernandes
|前鋒
|菲利克斯
|Joao Felix
|前鋒
|C.羅納度
|Cristiano Ronaldo
哥倫比亞：哥倫比亞在接連擊敗烏茲別克與民主剛果後，已連續3屆世界盃成功闖入淘汰賽，但他們現在的目標全然鎖定在小組龍頭。近期斬獲4連勝的傲人戰績是他們的強大氣勢，雖然此役只需拿1積分便能確保以K組第1出線，但「咖啡軍團」絕不可能輕敵，因為他們正企圖挑戰隊史第2次在世界盃小組賽寫下3戰全勝的紀錄。
狀態顯然站在哥倫比亞這一邊，他們自2025年3月以來僅嘗過2次敗績（9勝、4平），儘管今年初輸給法國與克羅埃西亞的比賽敲響了防守警鐘，但在過去3場世界盃面對歐洲球隊的正規時間內，他們保持不敗（2勝、1平）。
葡萄牙：C.羅納度在上一場葡萄牙5：0大勝烏茲別克的比賽中破門，成為歷史上首位在6屆世界盃都有進球的球員。這場大勝讓葡萄牙在前2輪收穫4積分，此役只要全取3分，就能成功反超對手，以小組第1的姿態殺入32強。
從歷史數據來看，這絕對大有機會，因為葡萄牙在過去17場世界盃小組賽中創下了極其亮眼的戰績（9勝、6平、2敗）。聚焦於他們近期的狀態，更支持了他們有極大機會爭奪小組龍頭的論點，這支歐國盃冠軍在過去15場比賽中贏下了11場（3平、1敗）。
歷史對戰紀錄：這2支球隊在世界盃歷史上從未有過交鋒紀錄，這讓此役本就吸睛的對決更添一層神祕與新鮮感。在缺乏歷史數據參考的情況下，2支近期狀態火熱的球隊將憑藉硬實力正面對決，而分組龍頭的頭銜就是最高獎勵。
📍2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單
▪️門將：巴爾加斯（Camilo Vargas）、蒙特羅（Alvaro Montero）、奧斯皮納（David Ospina）
▪️後衛：桑切斯（Davinson Sanchez）、盧庫米（Jhon Lucumi）、米納（Yerry Mina）、迪塔（Willer Ditta）、穆尼奧斯（Daniel Munoz）、阿里亞斯（Santiago Arias）、莫希卡（Johan Mojica）、馬查多（Deiver Machado）
▪️中場：里奧斯（Richard Rios）、萊爾馬（Jefferson Lerma）、卡斯塔尼奧（Kevin Castano）、波蒂拉（Juan Camilo Portilla）、普埃爾塔（Gustavo Puerta）、阿里亞斯（Jhon Arias）、卡拉斯卡爾（Jorge Carrascal）、金特羅（Juan Fernando Quintero）、羅德里格斯（James Rodriguez）、坎帕斯（Jaminton Campaz）
▪️前鋒：埃爾南德斯（Juan Camilo Hernandez）、迪亞斯（Luis Diaz）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）、戈麥斯（Carlos Andres Gomez）、科爾多瓦（Jhon Cordoba）
📍2026世界盃葡萄牙國家隊球員名單
▪️門將：科斯塔（Diogo Costa）、薩（Jose Sa）、席爾瓦（Rui Silva）
▪️後衛：坎塞洛（Joao Cancelo）、努內斯（Matheus Nunes）、門德斯（Nuno Mendes）、迪亞斯（Ruben Dias）、伊納西奧（Goncalo Inacio）、達洛特（Diogo Dalot）、阿勞若（Tomas Araujo）、維加（Renato Veiga）、塞梅多（Nelson Semedo）
▪️中場：B.費爾南德斯（Bruno Fernandes）、席爾瓦（Bernardo Silva）、內維斯（Joao Neves）、維蒂尼亞（Vitinha）、內維斯（Ruben Neves）、科斯塔（Samuel Costa）
▪️前鋒：C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、拉莫斯（Goncalo Ramos）、萊奧（Rafael Leao）、特林康（Francisco Trincao）、菲利克斯（Joao Felix）、內托（Pedro Neto）、孔塞桑（Francisco Conceicao）、格德斯（Goncalo Guedes）
📍2026世界盃K組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月18日（四）
|凌晨01：00
|葡萄牙1：1剛果民主共和國
|NRG體育場／休士頓
|6月18日（四）
|中午10：00
|烏茲別克1：3哥倫比亞
|阿茲特克體育場／墨西哥城
|第2輪
|6月24日（三）
|凌晨01：00
|葡萄牙5：0烏茲別克
|NRG體育場／休士頓
|6月24日（三）
|早上10：00
|哥倫比亞1：0剛果民主共和國
|亞克朗球場／瓜達哈拉
|第3輪
|6月28日（日）
|早上07：30
|哥倫比亞vs葡萄牙
|硬石體育場／邁阿密
|6月28日（日）
|早上07：30
|剛果民主共和國vs烏茲別克
|賓士體育場／亞特蘭大
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
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|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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