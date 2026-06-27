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▲2026年世界盃K組第3輪於6月28日開踢，哥倫比亞交手葡萄牙。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/28 哥倫比亞VS葡萄牙基本資訊

📍2026世界盃K組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 哥倫比亞 2－0－0 4（1）、+3 6 2 葡萄牙 1－1－0 6（1）、+5 4 3 剛果民主共和國 0－1－1 1（2）、-1 1 4 烏茲別克 0－0－2 1（8）、-7 0

📍哥倫比亞VS葡萄牙戰力分析

▲2026世界盃K組第3輪，哥倫比亞正面對決葡萄牙，是一場勢均力敵的歌喉戰。（圖／路透／達志影像）

📍哥倫比亞VS葡萄牙傷兵名單與預測先發

⚽哥倫比亞預測先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 巴爾加斯 Camilo Vargas 後衛 穆尼奧斯 Daniel Munoz 後衛 桑切斯 Davinson Sanchez 後衛 盧庫米 Jhon Lucumi 後衛 莫希卡 Johan Mojica 中場 萊爾馬 Jefferson Lerma 中場 普埃爾塔 Gustavo Puerta 中場 阿里亞斯 Jhon Arias 中場 羅德奎格茲 James Rodriguez 前鋒 迪亞斯 Luis Diaz 前鋒 蘇亞雷斯 Luis Suarez

⚽葡萄牙預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 科斯塔 Diogo Costa 後衛 坎塞洛 Joao Cancelo 後衛 迪亞斯 Ruben Dias 後衛 維加 Renato Veiga 後衛 門德斯 Nuno Mendes 中場 內維斯 Joao Neves 中場 維蒂尼亞 Vitinha 中場 內托 Pedro Neto 中場 B.費爾南德斯 Bruno Fernandes 前鋒 菲利克斯 Joao Felix 前鋒 C.羅納度 Cristiano Ronaldo

📍哥倫比亞VS葡萄牙近期狀態

📍2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單

📍2026世界盃葡萄牙國家隊球員名單

📍2026世界盃K組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月18日（四） 凌晨01：00 葡萄牙1：1剛果民主共和國 NRG體育場／休士頓 6月18日（四） 中午10：00 烏茲別克1：3哥倫比亞 阿茲特克體育場／墨西哥城 第2輪 6月24日（三） 凌晨01：00 葡萄牙5：0烏茲別克 NRG體育場／休士頓 6月24日（三） 早上10：00 哥倫比亞1：0剛果民主共和國 亞克朗球場／瓜達哈拉 第3輪 6月28日（日） 早上07：30 哥倫比亞vs葡萄牙 硬石體育場／邁阿密 6月28日（日） 早上07：30 剛果民主共和國vs烏茲別克 賓士體育場／亞特蘭大

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月28日K組第3輪開踢，哥倫比亞交手葡萄牙。這無疑是K組小組賽收官戰中最受矚目的焦點對決。2支傳統強權展開分組第1的爭奪戰。哥倫比亞此前表現極為出色，小組賽前2輪取得全勝積6分，已提前晉級32強淘汰賽；而4分積分的葡萄牙同樣形勢大好，基本上也鎖定了出線名額。此役的勝者將幾乎確定以小組第1身分晉級，若雙方握手言和，哥倫比亞將憑藉積分優勢力保龍頭。哥倫比亞VS葡萄牙（世界盃K組小組賽）2026年6月28日上午7點30分（台灣時間）硬石體育場（邁阿密）法哈尼（Alireza Faghani，伊朗）哥倫比亞：哥倫比亞目前無傷兵疑慮。在事關分組龍頭的情況下，總教練洛倫佐（Nestor Lorenzo）預計將繼續派上核心主力，由羅德里格斯（James Rodriguez）負責在前場穿針引線，迪亞斯（Luis Diaz）在邊路製造持續威脅，並由蘇亞雷斯（Luis Suarez）突前衝鋒。哥倫比亞是本組至今最具說服力的球隊，羅德里格斯的創造力配合迪亞斯的突破縱深，讓他們具備攻破任何防線的本錢。已提前出線的他們可以踢得毫無壓力，但小組第1所帶來的淘汰賽好籤表，絕對值得他們全力一搏。葡萄牙的後衛阿勞若（Tomas Araujo）在世界盃傷兵名單上被列為出賽成疑，未進入預測先發。總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）預計將為了爭奪小組種子席位而排出強陣，由C.羅納度（Cristiano Ronaldo）領銜，B.費爾南德斯（Bruno Fernandes）與菲利克斯（Joao Felix）在其身後支援。由於晉級資格已近乎到手，臨場仍有輪換的可能性。葡萄牙在首戰戰平民主剛果後迅速反彈，第2輪以5：0大勝烏茲別克，展現出板凳深度的絕對優勢。有B.費爾南德斯在C.羅納度身後策劃攻勢，他們的戰術風格非常明確，此役勢必渴望從哥倫比亞手中搶走分組第1。禁賽：無傷勢疑慮：無禁賽：無傷勢疑慮：阿勞若（Tomas Araujo）哥倫比亞在接連擊敗烏茲別克與民主剛果後，已連續3屆世界盃成功闖入淘汰賽，但他們現在的目標全然鎖定在小組龍頭。近期斬獲4連勝的傲人戰績是他們的強大氣勢，雖然此役只需拿1積分便能確保以K組第1出線，但「咖啡軍團」絕不可能輕敵，因為他們正企圖挑戰隊史第2次在世界盃小組賽寫下3戰全勝的紀錄。狀態顯然站在哥倫比亞這一邊，他們自2025年3月以來僅嘗過2次敗績（9勝、4平），儘管今年初輸給法國與克羅埃西亞的比賽敲響了防守警鐘，但在過去3場世界盃面對歐洲球隊的正規時間內，他們保持不敗（2勝、1平）。C.羅納度在上一場葡萄牙5：0大勝烏茲別克的比賽中破門，成為歷史上首位在6屆世界盃都有進球的球員。這場大勝讓葡萄牙在前2輪收穫4積分，此役只要全取3分，就能成功反超對手，以小組第1的姿態殺入32強。從歷史數據來看，這絕對大有機會，因為葡萄牙在過去17場世界盃小組賽中創下了極其亮眼的戰績（9勝、6平、2敗）。聚焦於他們近期的狀態，更支持了他們有極大機會爭奪小組龍頭的論點，這支歐國盃冠軍在過去15場比賽中贏下了11場（3平、1敗）。這2支球隊在世界盃歷史上從未有過交鋒紀錄，這讓此役本就吸睛的對決更添一層神祕與新鮮感。在缺乏歷史數據參考的情況下，2支近期狀態火熱的球隊將憑藉硬實力正面對決，而分組龍頭的頭銜就是最高獎勵。▪️巴爾加斯（Camilo Vargas）、蒙特羅（Alvaro Montero）、奧斯皮納（David Ospina）▪️桑切斯（Davinson Sanchez）、盧庫米（Jhon Lucumi）、米納（Yerry Mina）、迪塔（Willer Ditta）、穆尼奧斯（Daniel Munoz）、阿里亞斯（Santiago Arias）、莫希卡（Johan Mojica）、馬查多（Deiver Machado）▪️里奧斯（Richard Rios）、萊爾馬（Jefferson Lerma）、卡斯塔尼奧（Kevin Castano）、波蒂拉（Juan Camilo Portilla）、普埃爾塔（Gustavo Puerta）、阿里亞斯（Jhon Arias）、卡拉斯卡爾（Jorge Carrascal）、金特羅（Juan Fernando Quintero）、羅德里格斯（James Rodriguez）、坎帕斯（Jaminton Campaz）▪️埃爾南德斯（Juan Camilo Hernandez）、迪亞斯（Luis Diaz）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）、戈麥斯（Carlos Andres Gomez）、科爾多瓦（Jhon Cordoba）▪️科斯塔（Diogo Costa）、薩（Jose Sa）、席爾瓦（Rui Silva）▪️坎塞洛（Joao Cancelo）、努內斯（Matheus Nunes）、門德斯（Nuno Mendes）、迪亞斯（Ruben Dias）、伊納西奧（Goncalo Inacio）、達洛特（Diogo Dalot）、阿勞若（Tomas Araujo）、維加（Renato Veiga）、塞梅多（Nelson Semedo）▪️B.費爾南德斯（Bruno Fernandes）、席爾瓦（Bernardo Silva）、內維斯（Joao Neves）、維蒂尼亞（Vitinha）、內維斯（Ruben Neves）、科斯塔（Samuel Costa）▪️C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、拉莫斯（Goncalo Ramos）、萊奧（Rafael Leao）、特林康（Francisco Trincao）、菲利克斯（Joao Felix）、內托（Pedro Neto）、孔塞桑（Francisco Conceicao）、格德斯（Goncalo Guedes）