氣象專家吳德榮今（27）日表示，鋒面持續接近，加上米克拉颱風引進水氣，中南部有強降水回波消長，各地還是要嚴防劇烈天氣及致災雨，儘管周日仍有雨勢，但鋒面逐漸開始北退，氣溫也會逐日回升，下周一、二就會開始回歸午後對流降雨型態。
中南部地區仍持續降下大雷雨！吳德榮：注意劇烈天氣
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」貼文指出，今天清晨觀測資料顯示，台灣中南部有強降水回波消長，彰雲嘉南地區已經有明顯降雨，根據歐洲模式模擬顯示，今天鋒面接近以及米克拉颱風引進水氣，各地都有降雨機率，還是需要防範劇烈天氣，包括雷擊、強風、短時強降雨以及致災雨。
今日各地區天氣，北部23至30度、中部23至32度、南部23至31度、東部23至32度。
今晚起雨勢才開始趨緩！雨區轉變由南掃到北：放晴等下周二後
吳德榮說，從明天至下周二開始，鋒面逐漸北退，氣溫逐日上升，但明天還是有較大雨勢，下周一、二降雨則以午後對流為主。下周三至下下周日（1至5日）各地晴時多雲、白天熱，午後山區偶有局部降雨機率
至於颱風動向，根據氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，米克拉已經在九州南方海面、向東北加速遠離；無花果在本州南方海面，也向東北加速遠離。兩颱風皆迅速減弱消失中。吳德榮提醒，各國模式期末模擬顯示，滯留鋒北退至長江流域徘徊；關島東方及南海皆有「熱帶擾動」發展的跡象，都需要持續觀察。
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吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」貼文指出，今天清晨觀測資料顯示，台灣中南部有強降水回波消長，彰雲嘉南地區已經有明顯降雨，根據歐洲模式模擬顯示，今天鋒面接近以及米克拉颱風引進水氣，各地都有降雨機率，還是需要防範劇烈天氣，包括雷擊、強風、短時強降雨以及致災雨。
今日各地區天氣，北部23至30度、中部23至32度、南部23至31度、東部23至32度。
吳德榮說，從明天至下周二開始，鋒面逐漸北退，氣溫逐日上升，但明天還是有較大雨勢，下周一、二降雨則以午後對流為主。下周三至下下周日（1至5日）各地晴時多雲、白天熱，午後山區偶有局部降雨機率
至於颱風動向，根據氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，米克拉已經在九州南方海面、向東北加速遠離；無花果在本州南方海面，也向東北加速遠離。兩颱風皆迅速減弱消失中。吳德榮提醒，各國模式期末模擬顯示，滯留鋒北退至長江流域徘徊；關島東方及南海皆有「熱帶擾動」發展的跡象，都需要持續觀察。