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▲張孝全（右）被嚴藝文挖掘了更多的自己。（圖／翻攝自YouTube 公視戲劇）

張孝全在《欠妳的那場婚禮》中飾演過氣樂團主唱「周可傑」，沒了年輕時的光環變成了一個廢中年，婚姻失敗、工作也不順，有許多需要流眼淚的場景，張孝全說自己從來沒聽過自己的哭聲，就算私下很難過，也都只是流淚，結果被導演嚴藝文要求哭出聲音，甚至還有一個派對過後的寂寞哭泣，嚴藝文要他「笑著哭」，張孝全心想，「不可能！」張孝全有場戲是事業失敗，回到家之後又被岳母嫌棄，決定帶著老婆小孩回家，但因為喝了酒，讓一直都挺他的岳父也看不下去，衝去外面臭罵他一頓，「要爛你自己爛！不要拖我女兒下水！」張孝全一個人坐在車子裡，握著方向像個小男孩一樣大哭，彷彿前方真的已經沒有路了，他也不知道自己是誰，該怎麼辦，那種無力感也跟著牽動觀眾的心。但其實這場戲，張孝全說他這輩子沒聽過自己的哭聲，就連私下難過哭，也是流眼淚而已，結果嚴藝文只告訴他，「你等下就會聽到了。」讓他超傻眼。不僅如此，還有一場派對狂歡過後的落寞，張孝全身上掛著紫色彩帶，蹲在樓梯間笑，雖然是笑，但如果沒開聲音，他是在哭沒錯。張孝全接受《VOGUE》訪問時提到，「我完全沒想像是這樣，導演就跟我說，這個哭哦，你可不可以用笑的，我心想說，不可能！」嚴藝文只告訴他，就是笑，然後聽自己笑，就開始拍了。張孝全也只能硬著頭皮做，「拍到後來，再不卡我真的要哭了！」不過最後成果非常好，可見嚴藝文真的很會激發演員的潛力。