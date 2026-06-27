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6/27停班停課別跑錯！最新「屏東6鄉鎮」放豪雨假

今天只有屏東縣6鄉鎮停班停課，包括東港鎮、新園鄉、南州鄉、林邊鄉、崁頂鄉、佳冬鄉等六鄉鎮停止上班、停止上課。

▲為維護鄉親安全，6月27日屏東縣包括東港鎮、新園鄉、南州鄉、林邊鄉、崁頂鄉、佳冬鄉等六鄉鎮停止上班、停止上課；其餘地區正常上班、正常上課。（圖／屏東縣政府提供）

鋒面影響全台繼續炸雨2天！再撐一下「下周二就能放晴」

今天各地依舊有短暫陣雨或雷雨，南部清晨雨勢較為明顯，容易出現持續性強降雨，白天雨勢稍微減緩；中部以北也有短暫陣雨或雷雨，午後對流發展旺盛，下半天雨勢較明顯。

下周二（30日）起就回到典型夏季天氣。

▲周末受到鋒面影響，全台都還是有降雨機率，要等到周日後鋒面逐漸遠離，雨勢趨緩才會開始放晴。（圖/中央氣象署）

出門帶雨具注意安全！20縣市最新豪大雨特報

📍局部豪雨或大豪雨地區：雲林縣

▲中央氣象署持續針對全台20縣市發布豪大雨特報，其中雲林縣將可能出現超大豪雨，要特別注意。（圖/中央氣象署）

今（27）日台灣持續受到米克拉颱風水氣加上鋒面影響，全台灣都有降雨機率，其中6月27日停班停課最新通知，目前只有屏東縣6個鄉鎮停止上班上課，民眾出門前記得確認消息不要跑錯。另外受到鋒面影響，這波降雨將會持續到周末結束才會停歇，中央氣象署持續針對20個縣市發布豪大雨特報，民眾周末如果要外出的話，記得一定要注意安全並且攜帶雨具。根據各縣市政府最新公告6月27日停班停課通知，前一天有停班停課的台南、高雄、新竹縣市則是都宣布正常上班、正常上課，民眾要注意最新消息。氣象署表示，整個西半部都要留意局部大雨或短延時豪雨，花東也可能出現局部大雨，晚間起隨鋒面北抬，各地雨勢逐漸趨緩。氣象署說，周日鋒面逐漸北移，環境吹西南風，水氣仍多，迎風面西半部偶有短暫陣雨或雷雨，宜蘭也有零星降雨機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；到了下周一（29）日鋒面遠離，環境吹偏南風，南部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨；不過針對今天的雨勢，氣象署持續針對台灣20縣市發布豪大雨特報，請民眾要出門都要記得攜帶雨具，並且注意自身安全！📍局部大雨或豪雨地區：南投縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣📍局部大雨地區：苗栗以北、東半部及澎湖地區